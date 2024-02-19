За что отвечает гормон кортизол, чем опасно его повышение или понижение и что делать, если он вышел из-под контроля.

Кортизол - это гормон, который вырабатывается надпочечниками, и влияет на весь организм, в том числе и на обмен веществ. Отклонение гормона от нормы отражается на нашем здоровье и качестве жизни. Врач-терапевт Марина Павленко в комментарии УНИАН рассказала, что влияет на уровень этого "капризного" гормона и можно ли привести его в норму без лекарств.

Что такое кортизол и от чего зависит его уровень

"Чаще всего кортизол называют "гормоном стресса", - рассказывает врач Марина Павленко. - Он позволяет организму функционировать в стрессовых условиях, влияет на обмен жиров, углеводов, белков, уровень артериального давления и работу внутренних органов".

Как уже говорили, вырабатывается кортизол корой надпочечников - парных секреторных органов, расположенных в верхней части почек. Гормон очень чувствителен к любым, даже минимальным изменениям в организме - в ответ на них его уровень повышается или понижается.

Видео дня

При нарушении выработки кортизола в организме (когда его больше или меньше нормы) можно наблюдать довольно негативные эффекты, которые отражаются на всем организме. Низкий или высокий уровень кортизола в организме может стать причиной сбоя обмена веществ. В частности, этот гормон способен влиять на вес тела, уровень артериального давления, уровень либидо и жировой обмен. "Идет сбой всей системы метаболизма", - поясняет терапевт.

Кортизол повышен или понижен - в чем может быть причина

По словам Павленко, есть несколько факторов, которые могут влиять на уровень кортизола в организме:

нарушение функции эндокринных желез (кроме надпочечников) - например, сам кортизол выделяется надпочечниками, но на его продукцию влияет адренокортикотропный гормон, который продуцируется в головном мозге;

стресс - в стрессовой ситуации организм пытается "выжить", поэтому выделяет стрессовые гормоны, чтобы адаптироваться к определенным условиям, причем разовый стресс не дает никаких вредных последствий, но в случае с хроническим могут начинаться осложнения;

прием лекарств - к примеру, если человек употребляет какие-то гормональные средства, те же кортикостероидные препараты, или же идет длительный прием химиопрепаратов, иммуномодулирующих, иммуностимулирующих препаратов.

Эксперт также отметила, что часто сбой в выработке гормона может быть в случае, если человек в тяжелой форме переболел какими-то вирусными или бактериальными инфекциями. Влиять на это может и перенесенный коронавирус.

Как нормализовать кортизол

Как понизить кортизол (или повысить), если это необходимо? Врач объяснила, что это зависит от того, идет ли речь уже не просто о нарушении уровня кортизола, а о болезнях, которые с этим связаны.

В определенных случаях требуется медикаментозное лечение. В то же время, если наблюдаются небольшие колебания от нормы, то можно попытаться найти причину не в работе самих надпочечников, а вторичную, на фоне других процессов. Марина Павленко советует обращать внимание на определенные нюансы: например, если человек недавно чем-то переболел, например, какой-то инфекцией, или у него было обострение хронической патологии. В этом случае нужно пересдать анализ на кортизол через 2-3 недели, так как незначительные колебания гормона могут быть связаны с этими процессами.

"Если же вы сдавали анализ тогда, когда у вас проблем с другими органами нет, - то при незначительном колебании его тоже можно нормализовать", - говорит врач. Чтобы привести в норму "капризный" гормон, эксперт советует обратить внимание на пару моментов:

Режим дня и ночи

"Выработка гормона очень сильно будет меняться, если у вас ненормированный рабочий день, - отмечает врач. - Речь идет о случаях, если вы, например, мало спите или у вас сбит режим дня, то есть вы засыпаете каждый день в другое время".

Питание

Плохо на функцию надпочечников влияет жирная и копченая пища, а также продукты, которые провоцируют стресс - большое количество кофеина, алкоголь, особенно высокого градуса и в большом количестве, а также продукты-психостимуляторы - "те продукты, которые провоцируют психологические реакции возбуждения".

Это, в основном, кофейные бобы, шоколад, где много какао, некоторые чаи, определенное количество кофеина есть и в коле.

Занятия спортом

Положительно влияют на уровень кортизола и позволяют нормализовать его.

То есть, по сути все до банального просто: нужно наладить свой режим, рационально питаться и давать организму физическую нагрузку. И, конечно, уходить от хронического стресса, постараться по возможности свести к минимуму негативное информационное воздействие.

Ранее мы рассказывали о том, полезна ли овсянка на завтрак или нет - что об этом думает диетолог.

Вас также могут заинтересовать новости: