Для второй бустерной дозы будут применять мРНК-вакцину с интервалом минимум 4 месяца после первой бустерной дозы.

В Украине разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против COVID-19 всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики №16-06/2022 были утверждены приказом Минздрава №1249 от 19 июля.

"Для второй бустерной дозы будут применять мРНК-вакцину (сейчас в Украине это Pfizer) с интервалом минимум 4 месяца после первой бустерной дозы", - говорится в заметке.

Так, второй бустер могут получить люди в возрасте свыше 60 лет; люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми; люди с инвалидностью; люди с иммуносупрессией; лица в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19; люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

"Вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, ее рекомендовали вводить в странах ЕС", - отметили в министерстве.

Также в Украине достаточно препаратов, чтобы вакцинировать граждан против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Ситуация в Европе с коронавирусом обостряется... И хоть медленными темпами, но она будет и в Украине. Поэтому надо вакцинироваться. Нет вообще никаких проблем с дефицитом вакцин. Однако есть проблемы логистические в зонах, где ведутся боевые действия", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что по состоянию на конец июня почти 700 тыс. украинцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку.

Первую дозу получили 15,9 млн человек, завершили базовый курс вакцинации - 15,2 млн украинцев, получили бустерную прививку - 1,4 млн человек.

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