Вакцина Moderna получила "зеленый свет", как против Omicron, так и против оригинального штамма коронавируса.

Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину от COVID-19, которая нацелена как на оригинальный вирус 2020 года, так и на штамм Omicron.

Как сообщает CNN, двовалентна вакцина Moderna получила зеленый свет от Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) после того, как было установлено, что она соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности британского регулятора.

Половина бустерной дозы "Spikevax bivalent Original/Omicron" нацелена на оригинальный штамм коронавируса, а другая половина - на "Omicron".

Кроме того, компания заявила, что ее обновленный бустер также продемонстрировал "мощную" реакцию против штаммов BA.4 и BA.5.

"Никаких серьезных проблем с безопасностью выявлено не было", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Поскольку COVID-19 продолжает мутировать, исполнительный директор MHRA Джун Рейн отметила, что бустер Moderna поможет защитить общество.

"Первое поколение вакцин против COVID-19, используемых в Британии, продолжает обеспечивать важную защиту от болезни и спасать жизни. Эта двухвалентная вакцина дает нам отточенный инструмент в нашем арсенале, чтобы помочь защитить нас от этой болезни, поскольку вирус продолжает распространяться и развиваться", - отметила она.

Пока неизвестно, когда граждане смогут получить бустер. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании (JCVI) будет предоставлять консультации по введению вакцины.

Вакцина также подана на одобрение регуляторным органам Австралии, Канады и ЕС. Ожидается, что ЕС утвердит вакцину до сентября.

Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna, написал в Twitter, что он "в восторге" от одобрения вакцины.

"Это первое разрешение на двухвалентную вакцину, содержащую Omicron. Эта двухвалентная вакцина играет важную роль в защите людей в Великобритании от COVID-19 накануне зимы", - сказал он.

Отметим, что Moderna – не единственный производитель вакцин, который обновляет свои вакцины против COVID-19.

В июне Pfizer и BioNTech испытали две бустерные вакцины против Omicron. В компании заявили, что предварительные результаты показывают значительно более высокий иммунный ответ, чем текущие прививки от коронавируса.

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