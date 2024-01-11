Число госпитализаций в декабре увеличилось на 42 процента.

В декабре было зарегистрировано почти 10 000 случаев смерти от коронавируса, а число госпитализаций в больницы и отделения интенсивной терапии резко возросло, причем данные свидетельствуют о том, что праздничные мероприятия способствовали усиленной передаче вируса. Об этом пишет The Washinghton Post со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

"Хотя COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения, вирус все еще циркулирует, изменяется и убивает", - сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что по сравнению с предыдущим месяцем число госпитализаций увеличилось на 42 процента, а число госпитализаций в отделения интенсивной терапии - на 62 процента.

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Кроме того, ВОЗ отмечает, что многие страны сократили или прекратили сообщать о новых случаях заболеваний.

Вариант JN.1 в настоящее время наиболее часто регистрируется во всем мире, сказал директор ВОЗ. Новый доминирующий вариант, как оказалось, гораздо лучше, чем предыдущие, заражает тех, кто вакцинирован или ранее был инфицирован.

"Хотя 10 000 смертей в месяц - это гораздо меньше, чем на пике пандемии, такой уровень предотвратимых смертей неприемлем", - сказал Тедрос, призвав правительства вести тщательное наблюдение и обеспечивать людей вакцинами и лечением.

Ситуация с коронавирусом

По состоянию на 10.01.2024 года согласно статистике в мире свыше 700 млн человек болеют коронавирусом, около 7 млн человек умерли. В Украине ныне заболевших "короной" - свыше 5,5 млн человек (это 13% населения), более 100 тыс. человек умерли.

В 2024 году прививки от коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях.

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