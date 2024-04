Узнайте, когда нельзя есть редиску и для кого употребление этого овоща может стать фатальным.

Редис - это популярный сезонный овощ с острым пикантным вкусом. Многие украинцы едят его, как самостоятельный продукт, или добавляют в салаты. Мало кто знает, что редиска далеко не безвредна, поэтому рекомендуем вам запомнить, можно ли есть редис каждый день, и кому категорически это запрещено.

Сырая редиска - польза и вред продукта

Сначала разберемся, чем полезна редиска для человеческого организма. Во-первых, многие диетологи рекомендуют редис - польза для женщин заключается в том, что этот продукт имеет очень низкую калорийность, поэтому есть его можно практически без ограничений. Редиска не особенно богата минералами, зато в ней есть:

витамин С;

витамины группы В;

калий;

антиоксиданты.

Фенольные соединения в составе редиса усиливают эффект витамина С, который помогает укрепить сосуды и разжижать кровь. Антоцианы, в свою очередь, обладают противовоспалительным эффектом и даже ускоряют заживление ран. Самая популярная причина, для чего едят редиску - это улучшение работы ЖКТ. Такой овощ улучшает пищеварение, способствует выделению слюны и выработке желудочного сока.

Однако не так уж безопасна всеми любимая редиска - вред от нее тоже может быть, если регулярно употреблять овощ натощак. Тогда он провоцирует вздутие живота и неприятные ощущения. Также врачи не рекомендуют "увлекаться" редисом людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, панкреатитом, желчнокаменной болезнью.

Кому нельзя есть редиску категорически - важный момент

Вне зависимости от того, какая польза от редиса, овощ может стать серьезной причиной ухудшения вашего самочувствия. Об этом пишет издание Eat This, Not That!, утверждая, что употребление редиса в сыром виде может повлиять на здоровье щитовидной железы.

Ключевой связью между редисом и здоровьем щитовидной железы является натуральное вещество, содержащееся в редисе, называемое зобогеном. Гойтрогены - это группа соединений, содержащихся во многих различных видах овощей и фруктов, включая брокколи, капусту, клубнику и некоторые соевые продукты.

Когда пища, богатая зобогенными веществами, употребляется в сыром виде, высвобождаются зобогенные химические вещества. Когда мы едим редис сырым, например, нарезанным в салат, мы также поглощаем эти зобогенные вещества.

Наша щитовидная железа вырабатывает два разных типа гормонов: трийодтиронин (также известный как Т3) и тироксин (Т4), которые необходимы для поддержания здорового обмена веществ. Если щитовидная железа не функционирует должным образом, человек может испытывать такие симптомы:

потеря или увеличение веса;

усталость и затуманивание сознания.

Чтобы щитовидная железа работала правильно, ей необходим йод для поглощения и преобразования в гормоны Т3 и Т4. Зобогенные вещества, содержащиеся в редисе, блокируют процесс попадания йода в щитовидную железу. Другими словами, редиска может нарушить функцию щитовидной железы.

Если вы все-таки хотите употреблять этот овощ, то приготовьте его любым способом - термическая обработка снижает способность зобогенного продукта влиять на выработку гормонов щитовидной железы.

Помните, сколько редиса можно есть в день здоровому человеку (200-300 гр) и тому, кто находится в группе риска (2-3 небольших корнеплодов в сутки).

