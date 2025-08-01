В целом семена чиа полезні для здоровья сердца и помогают ему работать без проблем тремя способами.

Семена чиа не первый продукт, который приходит на ум, когда речь идет о здоровье сердца., однако, новое исследование показало, что они могут помочь снизить артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов.

"Семена чиа - это богатые питательными веществами источники энергии, богатые белком, клетчаткой, антиоксидантами и фенольными соединениями", - рассказала Verywell доктор медицинских наук и диетолог Стефани Джонсон.

Однако, ученые не могут уверенно заявить, что семена чиа оказывают существенное влияние на сердце. Тем не менее, существует несколько теорий.

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Как семена чиа могут поддерживать здоровье сердца

1. Богаты клетчаткой

Семена чиа богаты клетчаткой, которая может способствовать снижению уровня холестерина. "Когда семена чиа смешиваются с водой, они образуют гелеобразное вещество, которое способствует выведению холестерина через пищеварительный тракт", - объяснила Джонсон.

2. Они богаты омега-3 и антиоксидантами

"Семена чиа являются источником омега-3 жирных кислот, которые связаны с повышением уровня "хорошего" холестерина, известного своим защитным эффектом от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала Джонсон.

Семена чиа также содержат антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить окисление "хорошего" холестерина, что важно для здоровья сердца, добавила она.

Окисленный холестерин играет ключевую роль в образовании бляшек в артериях, что повышает риск ишемической болезни сердца.

3. Они могут способствовать уменьшению воспаления

"Они содержат альфа-линоленовую кислоту, растительный источник омега-3, которая также снижает воспаление в кровеносных сосудах и во всем организме", - отметила диетолог Джулия Зумпано.

Как добавить семена чиа в рацион

Семена чиа сами по себе не защитят сердце, но могут стать полезной частью рациона. Чтобы ощутить полезные свойства чиа, следует употреблять две-три столовые ложки в день, сказала Зумпано. "Их можно замачивать или измельчать в блендере для лучшего усвоения", - добавила она.

Поскольку семена чиа обладают мягким вкусом, их легко добавлять в повседневные блюда, например:

пудинг из семян чиа;

дбавление в заправку для салата или соусы;

смузи;

энергетические шарики и батончики.

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Хотя нет достаточных доказательств того, что добавление семян чиа в рацион полезно для сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, семена чиа обладают рядом доказанных преимуществ для здоровья, и их легко добавлять в повседневные бюлюда, чтобы получить дополнительную клетчатку, белок и антиоксиданты.

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