Полезный и питательный творог для некоторых людей может стать отравой.

О пользе творога знают все - это прекрасный источник кальция, витаминов A и группы B, а также хороших молочнокислых бактерий. Вред творога известен меньше. У этого продукта есть несколько противопоказаний. Некоторые люди годами едят творог и даже не замечают его вредное влияние на здоровье, или грешат на другие продукты. Перечислим категории людей, которым от рассыпчатого лакомства лучше отказаться.

Видео дня

Болезни почек

Вред творога для почек обусловлен высоким содержанием белка, который очень нагружает органы выводящей системы. Если вы часто жалуетесь на проблемы с почками - творог точно не для вас.

Отеки

Некоторые люди жалуются на отекание лица и рук после употребления творога. Такое случается у тех, кто ест мало соли или углеводов. Если это про вас, то лучше не пробовать кисломолочку. В твороге много натрия, который задерживает воду и вызывает отеки.

Гастрит

Людям с повышенной кислотностью желудка лучше не есть творог, особенно жирный и домашний. Чем вреден творог для таких людей? В продукте много молочной кислоты, который раздражает и без того поврежденную слизистую оболочку желудка. Также кислый и жирный творог не стоит есть людям, у которых часто бывает изжога.

Однако людям с гастритом не навредит небольшая порция нежирного творога. Также им можно есть маложирный творог после термической обработки, например, в виде творожной запеканки.

Аллергия на лактозу

Очевидно, что творог нельзя есть людям, которые не переваривают лактозу. Среди украинцев врожденная непереносимость лактозы встречается примерно у 20% людей, но гораздо чаще развивается с возрастом. Если вы заметили, что после порции творога лицо краснеет или покрывается высыпаниями - лучше отказаться от продукта. Он не принесет вам пользы.

Почему нельзя есть обезжиренный творог

Обезжиренные молочные продукты очень популярны среди желающих похудеть. На самом деле они не так полезны, как принято считать. Жирный творог дольше оставляет нас сытыми, и из него лучше усваиваются жирорастворимые витамины.

Кроме того, жиры из творога замедляют скорость всасывания углеводов и препятствуют последующему скачку инсулина. Но если съесть натощак обезжиренный творог, то углеводы из него всосутся быстро, что чревато резким выбросом инсулина.

Вас также могут заинтересовать новости: