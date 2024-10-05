Мы спросили у экспертов, можно ли пить кофе при повышенном давлении, в каких случаях напиток полезен и кому о нем лучше забыть.

Этот напиток многие любят, а некоторые не могут без него представить свой день. Польза кофе уже неоднократно доказана учеными, но, предупреждают специалисты, полезным он бывает не для всех. Мы попросили врачей разъяснить, кому нельзя пить кофе и почему.

Кому и сколько чашек кофе можно пить в день

Это первый вопрос, который обычно волнует, и не только кофеманов. "Если человек любит кофе, организм его хорошо переносит, этот напиток помогает проснуться утром, то его можно пить, но надо соблюдать определенные условия",- говорит врач-кардиолог Олег Миронюк.

И объясняет, как правильно пить кофе:

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исключительно в первой половине дня;

можно употреблять до 3 чашек напитка в сутки;

пить только натуральный кофе - то есть, заваривать напиток в чашке или кофемашине.

Также важно, говорит врач, не компенсировать отдых этим напитком - если нужно отдохнуть, то так и следует сделать.

Можно ли пить кофе при повышенном давлении, с заболеваниями сердца и диабетом

Несмотря на то, что кофе реабилитировали в крупных исследованиях, все равно существуют мифы, что кофе негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Исследованиями было установлено, что напиток не вызывает уменьшения продолжительности жизни, не увеличивает частоту госпитализаций или обострения сердечно-сосудистых болезней у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть в заключении имеем, что кофе не противопоказан пациентам, которые имеют сердечно-сосудистые болезни,

- говорит Олег Миронюк.

По словам врача-терапевта и диетолога Дмитрия Барикова, на самом деле кофеин повышает давление только в том случае, если оно сначала снизилось.

Нет исследований, свидетельствующих о том, что регулярное потребление кофе приводит к гипертонии,

- объясняет врач.

По мнению экспертов, гипертоникам можно потреблять кофе, но им в этом случае нужно всегда контролировать свое давление - конечно, в момент гипертонического криза, когда давление поднялось до отметки 200, кофе пить не рекомендуется.

Что касается людей с пониженным давлением, то им можно пить кофе, чтобы стать бодрее, главное - не употреблять его во второй половине дня или на ночь, как уже говорили выше, поскольку это может привести к тому, что они будут хуже засыпать.

Также часто пациенты интересуются, можно ли при сахарном диабете пить кофе с молоком? Диабетикам кофе тоже не противопоказан, просто им следует потреблять его без сахара и вкусностей, объясняют эксперты.

Кому нельзя пить кофе - когда напиток может навредить

В то же время специалисты назвали ряд диагнозов, при которых употребление напитка будет нежелательным, ведь может привести к обострению заболеваний.

Поэтому кофе не стоит употреблять:

при аритмии (нарушении сердечного ритма) - напиток повышает пульс и возникают перебои в работе сердца;

при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни - напиток может спровоцировать изжогу;

в случае функциональной диспепсии, то есть, расстройства пищеварения;

при желчнокаменной болезни - могут усилиться симптомы заболевания, так как будет повышаться тонус желчного пузыря, и это будет способствовать сдавливанию камней в органе;

в случае болезни Крона и язвенного колита - это аутоиммунные заболевания, и кофе будет способствовать увеличению боли в животе и ослаблению стула;

при аллергии на кофе - одним из симптомов может быть кашель.

Также нельзя пить кофе тем, кто имеет непереносимость кофеина, потому что у таких людей после употребления напитка могут быть симптомы передозировки кофеином - руки становятся холодными, потеют, дрожат, возможны панические атаки.

Относительно того, можно ли пить кофе беременным, то здесь тоже нужно быть осторожным, предупреждает врач-терапевт - лучше отказаться совсем или же значительно сократить употребление напитка. "Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании советует беременным потреблять не более 200 мг кофеина в сутки, - говорит специалист. - Кофеин может спровоцировать выкидыш, поскольку оказывает возбуждающее действие на нервную систему, а высокое давление способно вызвать возникновение гестоза - это токсикоз, который возникает на поздних сроках беременности".

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