Врач высказал мнение, что в отношении некоторых вещей у Трампа логика и реакция на уровне воспитанника детского сада.

Человек, которому уже за 70 лет, не может выдержать темп современной политики. Такое мнение, комментируя психическое здоровье политиков, высказал известный врач Евгений Комаровский в эфире Новости.LIVE.

Специалист отметил, что, например, бывший президент США Джо Байден имеет явные признаки деменции, а у нынешнего главы государства Дональда Трампа имеются серьезные проблемы с логикой.

"Разве мы не видим в разговорах Трампа логически несочетаемых вещей, совсем плохого оперирования цифрами? Или это только характер? Это не уровень когнитивных функций, возможность запомнить, возможность оперировать массивами данных и так далее?", - поинтересовался Комаровский.

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Врач высказал мнение, что по некоторым вещам у Трампа логика и реакция на уровне воспитанника детского сада, но проблема в том, что на него смотрит весь мир.

Он подчеркнул, что с возрастом эффективность работы человека заметно снижается.

"Я в принципе не понимаю, как человек за 70 может тянуть этот груз, особенно в современных условиях", - заявил врач.

В связи с этим он призвал посмотреть на график украинского президента Владимира Зеленского и ответить на вопрос, может ли его выдержать человек, которым уже за 70 лет.

"Я считаю, что нет, это безумие", - высказал мнение врач.

Кто правит миром

В феврале стало известно, что более половины населения Земли правят мужчины, которым за 70 лет. В частности, в мире все больше политической власти оказывается в руках пожилых мужчин. Сейчас среди государств, которыми правят мужчины в возрасте, можно назвать США, РФ, Китай, Индию и Иран.

Как констатировало издание Bild, из примерно 8 млрд жителей планеты, 5,4 млрд, то есть 67,5%, находятся под властью мужчин старше 70 лет.

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