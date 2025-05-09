Человек, которому уже за 70 лет, не может выдержать темп современной политики. Такое мнение, комментируя психическое здоровье политиков, высказал известный врач Евгений Комаровский в эфире Новости.LIVE.
Специалист отметил, что, например, бывший президент США Джо Байден имеет явные признаки деменции, а у нынешнего главы государства Дональда Трампа имеются серьезные проблемы с логикой.
"Разве мы не видим в разговорах Трампа логически несочетаемых вещей, совсем плохого оперирования цифрами? Или это только характер? Это не уровень когнитивных функций, возможность запомнить, возможность оперировать массивами данных и так далее?", - поинтересовался Комаровский.
Врач высказал мнение, что по некоторым вещам у Трампа логика и реакция на уровне воспитанника детского сада, но проблема в том, что на него смотрит весь мир.
Он подчеркнул, что с возрастом эффективность работы человека заметно снижается.
"Я в принципе не понимаю, как человек за 70 может тянуть этот груз, особенно в современных условиях", - заявил врач.
В связи с этим он призвал посмотреть на график украинского президента Владимира Зеленского и ответить на вопрос, может ли его выдержать человек, которым уже за 70 лет.
"Я считаю, что нет, это безумие", - высказал мнение врач.
Кто правит миром
В феврале стало известно, что более половины населения Земли правят мужчины, которым за 70 лет. В частности, в мире все больше политической власти оказывается в руках пожилых мужчин. Сейчас среди государств, которыми правят мужчины в возрасте, можно назвать США, РФ, Китай, Индию и Иран.
Как констатировало издание Bild, из примерно 8 млрд жителей планеты, 5,4 млрд, то есть 67,5%, находятся под властью мужчин старше 70 лет.