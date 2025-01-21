ВОЗ в значительной степени зависит от финансирования из США - около пятой части ее годового бюджета поступает из пожертвований американского правительства.

Президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Как пишет CNN, это станет серьезным шагом назад для финансирования мирового здравоохранения.

Это не первый раз, когда Трамп пытается разорвать связи с ВОЗ – предыдущую попытку он предпринял в 2020 году во время пандемии коронавируса. Президент Джо Байден отменил решение Трампа в свой первый день в должности в январе 2021 года — а теперь Трамп фактически возобновил его в свой первый день возвращения в Белый дом.

В тексте указа в качестве причин выхода США упоминаются "неправильное обращение организации с пандемией COVID-19, возникшей из-за Уханя, Китая, и других глобальных кризисов в области здравоохранения, ее неспособность принять срочно необходимые реформы и ее неспособность продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ".

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В указе также говорится, что ВОЗ "продолжает требовать несправедливо обременительные выплаты" от США.

ВОЗ в значительной степени зависит от финансирования из США, и около пятой части ее годового бюджета поступает из пожертвований правительства США.

Последствия решения Трампа

Доктор Ашиш Джа, занимавший должность координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 во время администрации Байдена, назвал решение президента Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения "стратегической ошибкой".

"ВОЗ — довольно важная организация, и с выходом Америки она создает политический вакуум, который может заполнить только одна страна, и это Китай", — сказал Джа в интервью CNN.

Он предсказал, что Китай будет активизироваться в организации в отсутствие финансирования и руководства со стороны США, что, в свою очередь, может "дать Китаю больше политического влияния в мире".

Джа предупредил, что выход из ВОЗ также ослабит организацию, поскольку она в значительной степени полагается на персонал и опыт США, особенно в отслеживании глобальной пандемии гриппа.

Полный выход из ВОЗ занимает год, и у США есть обязательство продолжать финансировать ее в течение года.

Другие решения Трампа

Ранее Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики. Напомним, Украина является одним из крупнейших получателей американской помощи.

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