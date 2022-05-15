Прежде всего, по словам Комаровского, надо обратиться к медикам или волонтерам и заказать необходимые препараты, а потом набраться терпения.

С приходом летнего тепла украинские военнослужащие, защищающие Украину от российских оккупантов на фронте, не всегда могут вовремя сменить берцы или просушить носки. Поэтому у них чаще, чем у других, могут возникать грибковые заболевания ногтей и кожи на ногах.

Известный украинский врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как побороть грибок без помощи медиков в полевых условиях.

"Жизнь в окопах, травмы кожи, невозможность снять и проветрить обувь, просушить ее на солнце, добраться до врача – все это будни наших защитников, – сказал Комаровский. - Но методы борьбы с грибковыми заболеваниями есть, и они доступны".

Прежде всего, по словам Комаровского, нужно обратиться к медикам или волонтерам и заказать необходимые препараты, а затем набраться терпения, ибо борьба с онихомикозом (так называется грибковая болезнь) обычно длительная: руки лечат до месяца, а ноги – от 6 месяцев до года.

Симптомы онихомикоза

изменение цвета ногтевой пластины;

ее отделение;

утолщение;

утончение;

размягчение;

появление вогнутости;

борозды, гребни на поверхности.

Есть несколько методов лечения заболевания:

Местное – мази, гели, лаки, которые наносятся непосредственно на пораженные участки.

Плюсы: нет побочных эффектов, действующее вещество проникает непосредственно в колонию гриба.

Минусы: лечение длительное и не всегда эффективное (из-за запущенности и глубины процесса).

Средства, применяемые во время местной терапии: нафтифин, циклопирокс, аморолфин, эфиноконазол. Лечение длится до шести месяцев, иногда – до года.

Системное – прием препаратов внутрь по одной таблетке один раз в день. Этот метод более эффективен.

Плюсы: действующее вещество кровью доставляется во все ткани, уничтожая грибок везде.

Минусы: много побочных эффектов и противопоказаний.

Лучшими средствами считаются тербинафин (ламизил), итраконазол и флуконазол. Кстати, флуконазол назначают тогда, когда ничего другого нельзя применять из-за имеющихся состояний или хронических заболеваний.

"Лучше всего применять комплексное лечение - таблетки и мази по инструкции. По возможности ко всем этим средствам прибегать лишь после посещения врача", - советует Комаровский.

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