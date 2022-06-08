По словам медика, холера в Мариуполе из-за критических условий жизни высоковероятна, но на данный момент ее нет.

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе может начаться эпидемия холеры. Но на данный момент заболевания в городе нет.

Об этом заявил популярный украинский врач Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

"Все говорят, что в условиях отсутствия нормального работающего водопровода и нормально работающей канализации, в жару, с учетом большого количества не погребенных нормально трупов, в тотальной антисанитарии, возможны рост заболеваний, передающихся контактным путем. И это не только холера, но дизентерия и болезни, вызванные кишечной палочкой", - рассказал он.

Комаровский подчеркнул, что к появлению вспышки заболевания нужно быть готовым. Следует знать, что холера лечится:

введением растворов жидкости внутривенно

питьем так называемых средств для пероральной гидратации.

Вместе с тем, по словам медика, холера профилактируется:

дезинфекцией воды,

дезинфекцией рук,

соблюдением правил пищевой безопасности.

"Сейчас нужно задуматься о средствах дезинфекции воды, они не дорогие, но эффективны. Достаточно растворить таблетку в определенном объеме воды, и она станет безопасной в плане любых кишечных инфекцией", - отметил Комаровский.

Ситуация в оккупированном Россией Мариуполе

Как ранее сообщал УНИАН, Мариуполь заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная и продолжает ухудшаться.

В городе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за угрозы подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку, потому что отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, разлагаются тысячи тел, катастрофически не хватает питьевой воды и пищи.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с содержанием канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Санитарный врач Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.

В свою очередь российские оккупанты начали манипулировать заявлениями об эпидемии и стали расширять массовые захоронения в Мариуполе.

5 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты закрыли Мариуполь на карантин, потому что в городе началась первая фаза эпидемии.

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