Когда лучше есть яблоки - утром или вечером: ответ может удивить

Оказывается, время, когда вы едите яблоки, может менять их пользу для организма - особенно это касается вечера.

Яблоки считаются одним из самых простых и полезных перекусов. Этот фрукт низкокалориен, богат клетчаткой, витаминами и продается в магазинах в большом ассортименте. Однако специалисты отмечают, что время его употребления может влиять на то, как организм усваивает содержащиеся в нем питательные вещества.

Как пишет Kobieta, человеческий организм работает по циркадным ритмам. В течение дня меняется скорость обмена веществ, уровень гормонов и активность пищеварительной системы. Утром метаболизм работает активнее, а клетки лучше реагируют на инсулин. Благодаря этому натуральные сахара из фруктов быстрее превращаются в энергию.

Поэтому яблоко утром может стать хорошим началом дня. Оно обеспечивает организм энергией, а клетчатка помогает работе кишечника и поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови. Кроме того, яблоки содержат витамин С, который поддерживает иммунитет и способствует концентрации. Фрукт можно добавить к завтраку – например, к йогурту, овсянке или орехам.

В течение дня яблоко также может быть полезным перекусом между основными приемами пищи. Клетчатка дает чувство сытости, а натуральные сахара помогают поддерживать уровень энергии без резких скачков глюкозы. Кроме того, витамины группы B и полифенолы поддерживают работу нервной системы и могут помогать сохранять концентрацию во время работы или учебы.

А вот вечером употреблять яблоки стоит осторожнее. Клетчатка может стимулировать работу кишечника, а природные сахара – немного повышать уровень глюкозы в крови. У некоторых людей это вызывает тяжесть, вздутие или мешает спокойному засыпанию.

Если же хочется съесть что-то легкое перед сном, лучше выбрать запеченное яблоко. После термической обработки фрукт становится мягче и легче переваривается.

В целом специалисты советуют есть яблоки в первой половине дня. В это время организм лучше использует питательные вещества и быстрее превращает сахара в энергию. Поэтому яблоко идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого обеда, тогда как вечером его лучше употреблять реже.

