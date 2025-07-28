Ко Дню торговли AFINA Group направила 1 миллион гривен на поддержку военных в госпиталях

AFINA Group, ведущий оператор рынка Украины в сферах дистрибуции и логистики, традиционно отмечает профессиональный праздник - День работников торговли - не празднованием, а заботой о тех, кто в этом больше всего нуждается. В этом году компания реализует масштабную инициативу поддержки военных, которые проходят лечение в медицинских учреждениях по всей Украине.

Проект "Боксы заботы" направлен на практическую помощь защитникам и защитницам во время восстановления - как проявление благодарности и заботы в действиях. К инициативе привлечены все филиалы и подразделения AFINA Group. Каждое подразделение самостоятельно выбирает медицинские учреждения в своем регионе, где проходят лечение военные, формирует персонализированные боксы заботы и доставляет их в больницы. Каждый набор сформирован таким образом, чтобы обеспечить базовые бытовые потребности военных в гигиене и личном уходе. Всего планируется сформировать до 3 000 боксов, чтобы поддержать раненых защитников и защитниц по всей стране.

Особенностью этой инициативы является глубокая вовлеченность самих работников AFINA Group. Каждый работник свой "праздничный" бюджет направляет именно на помощь, участвует в подготовке боксов, координирует доставку и считает честью отметить профессиональный праздник именно таким образом.

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Елена Соболева, HRD AFINA Group: "Я искренне благодарна коллегам, которые поддержали инициативу во всех регионах, и горжусь каждым сотрудником. Их позиция, личное участие и готовность направить усилия на помощь другим - это настоящий пример зрелости и уважения. В этом году наша помощь - это 3 000 наборов заботы в более 30 больниц, сформированных от чистого сердца каждого работника AFINA Group".

Уже второй год подряд AFINA Group отмечает День работников торговли не громкими торжествами, а целевой помощью. В 2023 году в рамках инициативы "Миллион на ВСУ" компания направила средства на поддержку боевых бригад, обеспечив их дронами, рациями, РЭБ и другим необходимым оборудованием.

Компания остается преданной принципам социальной ответственности и продолжает активно поддерживать Вооруженные Силы, гражданское население и собственных сотрудников, которые сейчас защищают страну. Каждый бокс заботы - это не только помощь, а проявление благодарности тем, кто защищает наше право на мирную жизнь.

Справочно

AFINA Group - ведущий оператор рынка Украины в направлениях дистрибуции, логистики и создания торговых марок в категориях товаров бытовой химии, гигиены и ухода. Самые известные бренды AFINAGroup: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, TM SARMIX, TM FamilyHome. Компания обслуживает ключевые национальные и локальные торговые сети благодаря собственной разветвленной сети филиалов и распределительных логистических центров. Территория покрытия - вся Украина, центральный офис расположен в Днепре.