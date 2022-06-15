К противоправной деятельности причастны двое руководителей киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке.

Служба безопасности Украины в Киеве заблокировала деятельность коммерческой структуры, которая перечислила в "бюджет" так называемой "ДНР" почти 8 млн грн.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, которые работают на территории ОРДЛО. Полученные средства террористы использовали для материально-технического обеспечения группировок, которые принимают участие в полномасштабной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое руководителей киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они осуществили "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР".

Сейчас обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за рубежа схему продажи военной амуниции под видом "гуманитарки" на 60 млн грн. Молодые люди из Днепропетровщины сбежали за границу, оттуда они втридорога продавали каски и "броник".

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