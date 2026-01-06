Одна из самых быстрых эвакуаций: девушку, которая упала в кипяток в Киеве, лечат в Германии

С момента получения травмы до прибытия в клинику Германии прошло чуть больше 48 часов.

Министерство здравоохранения совместно с партнерами осуществили одну из самых быстрых медицинских эвакуаций ребенка за границу - от момента получения травмы до прибытия в клинику Германии прошло чуть более 48 часов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что вечером 2 января в Киеве 16-летняя девочка упала в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва теплосети. Ее срочно госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, стабилизировали состояние, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, провели первичную обработку ран и перевязку. Это позволило оценить глубину и площадь ожогов - ожоги II-III степени охватывали 75% поверхности тела.

Отмечается, что украинские врачи инициировали вопрос эвакуации ребенка за границу. Уже утром 3 января клиника в Кельне подтвердила готовность принять пациентку на лечение.

"Коллеги приехали из Днепра, тщательно оценили собственные возможности и состояние пациентки. 4 января в 4:45 автомобиль с ребенком выехал из нашей больницы, в 14:00 ее уже ждал самолет в Жешуве, а около 18:00 коллеги из Кельна сообщили, что девочку доставили в критическом, но стабильном состоянии и готовятся немедленно брать ее в операционную", - заявила ожоговый хирург и заведующая ожогового отделения КГКБ №1 Леся Стрелка.

В Киеве девушка упала в яму с кипятком

Как сообщал УНИАН, 2 января в столице на проспекте Лобановского 16-летняя девушка упала в яму с кипятком, образованную в результате аварии теплосети. В прокуратуре Киева отметили, что яма, которая образовалась в результате повреждения теплосетей, не была ограждена должным образом, что и привело к трагедии.

Задержан руководитель районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго". Должностному лицу готовят сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

