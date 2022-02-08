По мнению главы Минздрава, этого еще мало для успешного прохождения очередной волны роста заболеваемости.

На сегодня половина взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"Сейчас каждый второй взрослый украинец получил полный курс вакцинации. Но этого еще мало для успешного прохождения очередной волны роста заболеваемости. Мировой пример показывает, что даже при больших количествах инфицированных медицинские системы могут справляться с пандемическим нагрузкой. Но при одном условии. Это условие - массовая вакцинация. Поскольку прививки от COVID-19 - это возможность избежать госпитализации и осложнений при инфицировании", - отметил Ляшко.

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Он напомнил, что начался третий год жизни вместе с COVID-19.

"Как мы его пройдем, зависит от многих факторов. Как и от вашего желания прививаться, так и от того, как быстро будут адаптироваться стандарты лечения с появлением новых данных и новых препаратов для лечения болезни", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, за вчера, 7 февраля, в Украине произведено 63 тысячи 919 прививок от COVID-19. Первую дозу введено 19 тыс. 526 людям, вторую дозу – 28 тыс. 877, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную – 14 тыс. 973.

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