Информация о проблемах на Запорожской атомной электростанции, которые могут устроить оккупанты, приводит к паническому поведению части украинцев. Кто-то напрасно тратит средства на бахилы или "защитные костюмы", кто-то покупает строительные респираторы, "чтобы защититься от радиоактивной пыли", и почти все изучают информацию о йоде, в частности о калии йодиде.

Но стоит подчеркнуть, что препараты йода, если и должны употребляться, то только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и только определенными группами людей. То есть никакой профилактики быть не может!

Многим людям препараты йода вообще противопоказаны

Как врач, имеющий практику и принимающий много пациентов, замечу, что бесконтрольное употребление таких препаратов - речь и о таблетированных препаратах йода, и о его растворах - опасно. Это может очень навредить организму: вызвать серьезные ожоги слизистой и отравления. А многим людям препараты йода вообще противопоказаны.

В частности, не стоит употреблять калий йодид людям в возрасте от сорока лет, людям с удаленной щитовидной железой, если человек имеет аллергию на компоненты препарата, заболевания щитовидной железы, дерматологические заболевания…

Как недавно отметили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, по состоянию на сегодня никаких причин употреблять препараты йода нет. Более того, ни один из сценариев событий, которые могут произойти на Запорожской АЭС, не требует проведения йодопрофилактики - насыщения щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предупреждения ее облучения. То есть это имеет смысл лишь тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. Специалисты сообщают, что радиоактивный йод образуется только при условии работы энергоблока на мощности. На ЗАЭС этого сейчас нет.

Если потребность употреблять йодопрепараты и появится, то принимать калий йодид стоит только отдельным категориям людей

Стоит отметить, что Минздрав обратился к жителям 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС с советами по использованию калия йодида. В сообщении говорится о том, что оптимально принять препарат после специального оповещения, которое проводится местными органами власти и ГСЧС через СМИ, "за шесть и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако калий йодид остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после него". "Не рекомендуем прием препарата через 24 часов после поступления облака", - говорится в сообщении.

Простыми словами, если потребность употреблять йодопрепараты и появится, то принимать калий йодид стоит только отдельным категориям людей, и только после того, как они получают соответствующие указания. Кстати, это касается любых действий в случае опасности на ЗАЭС: сначала сообщение - потом ответная реакция на него.

Не занимайтесь самолечением, которое может повредить, и будьте здоровы!

Тарас Жиравецкий,главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс"