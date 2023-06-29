Не стоит создавать панику, подчеркнул министр здравоохранения.

В случае теракта на Запорожской атомной электростанции, Киев не почувствует последствия этого преступления.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире "Ми-Україна" заявил, что "Киев вне пределов влияния". Чиновник добавил, что сейчас ключевая задача - делать все возможное, чтобы предотвратить теракт.

"Второе - не создавать панику и искусственный ажиотаж. Даже если что-то происходит - слушать рекомендации, поскольку именно эти рекомендации, которые даются в тот конкретный период времени, являются привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу, и это мы проходили уже при многих чрезвычайных ситуациях. Когда есть чрезвычайная ситуация - есть рекомендации, они и их четкое соблюдение... как раз и спасают жизни", - подчеркнул Ляшко.

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Ситуация на Запорожской АЭС - новости, которые стоит знать

Россияне захватили ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Летом 2022 года стало известно, что противники минировали атомную электростанцию.

20 июня руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты дополнительно заминировали объект. По его словам, россияне сделали самое страшное - заминировали пруд-охладитель. Стоит отметить, что энергоблоки АЭС находятся в состоянии остановки и не производят электричество.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона подготовила все для того, чтобы осуществить теракт на Запорожской АЭС.

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