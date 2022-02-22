Темпы вакцинации недостаточны: на 18 февраля прививали лишь 28% от запланированного количества.

В Украине кампанию по вакцинации против полиомиелита продлили минимум на две недели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первый этап кампании — вакцинация против полиомиелита детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые имеют нарушения Национального календаря, начался 1 февраля.

"Темпы вакцинации недостаточны: на 18 февраля прививки получили 40 026 детей, что составляет лишь 28% от запланированного количества. Призываем родителей: пожалуйста, проверьте вакцинальный статус своих детей. Если ваш ребенок не имеет достаточного количества прививок в соответствии с возрастом — как можно скорее обратитесь к семейному врачу или педиатру", - заявили в Минздраве.

***Полиомиелит – опасное инфекционное заболевание. Полиовирус инфицирует воду и пищу, передается от человека к человеку, как правило, через грязные руки в рот, после чего размножается в кишечнике.

Полиовирус может оставаться на бытовых вещах, которых касались зараженные люди.

1 человек из 200 инфицированных вирусом полиомиелита остается парализованным на всю жизнь. 5-10% из тех, у кого возник паралич, умирают, когда вирус парализует дыхательные мышцы.

Согласно Национальному календарю, прививки от полиомиелита проводят: первая доза — в 2 месяца от рождения; вторая доза — 4 месяца; третья доза — 6 месяцев; четвертая доза — 18 месяцев; пятая доза — 6 лет; шестая доза — 14 лет. Эти шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

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