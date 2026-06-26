Греческий и обычный йогурт отличаются не только вкусом, но и влиянием на организм.

Натуральный йогурт давно считается одним из самых полезных вариантов для завтрака и перекуса. Однако перед покупателями нередко встает вопрос, что лучше: обычный йогурт или греческий йогурт? Несмотря на одно название и похожий способ изготовления, они заметно отличаются по составу и свойствам. О том, как каждый из них влияет на организм человека, пишут эксперты из портала Prevention.

Какой йогурт полезнее - греческий или обычный

Диетологи отметили, что оба йогурта относятся к полезным кисломолочным продуктам, однако их пищевая ценность действительно немного различается. Причем в первую очередь это касается содержания белка и кальция.

Дело в том, что греческий йогурт получают путем дополнительного процеживания, во время которого удаляется часть сыворотки. За счет этого он становится более густым и кремовым, а также более насыщенным по составу - по данным исследовательской группы Dairy Science, в среднем порция такого йогурта содержит в два-три раза больше белка, чем обычный, но при этом немного меньше кальция.

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Именно высокое содержание белка считается главным параметром, в чем греческий йогурт лучше обычного. Он дольше сохраняет чувство сытости, помогает поддерживать мышечную массу и особенно полезен людям, которые занимаются спортом.

В частности, исследование из онлайн-библиотеки Frontiers показывает, что регулярное употребление греческого йогурта в сочетании с физическими нагрузками способствует более выраженному росту силы и мышц. Кроме того, он может усиливать противовоспалительный эффект тренировок.

Обычный и греческий йогурт - польза и противопоказания

Впрочем, обычный йогурт также обладает важными достоинствами, а именно - в нем больше кальция, необходимого для поддержания прочности костей и зубов. Кроме того, он обычно менее калориен и стоит дешевле. А благодаря мягкому вкусу и более жидкой консистенции такой йогурт удобно добавлять в смузи, сочетать с фруктами или использовать для приготовления десертов.

В целом, оба вида содержат полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника. А некоторые исследования из журнала Frontiers также связывают регулярное употребление йогурта со снижением риска развития колоректального рака и общей смертности.

При этом не все йогурты имеют одинаковый состав и ароматизированные варианты, например, нередко содержат большое количество добавленного сахара, поэтому специалисты советуют выбирать натуральные продукты без подсластителей.

Также от любых йогуртов лучше отказаться людям с аллергией на белок коровьего молока, а при непереносимости лактозы выбирать специальные безлактозные варианты.

В итоге, для длительного чувства сытости и спортивного питания лучше подходит греческий йогурт - отличие от обычного в нем преимущественно связаны с влиянием на набор мышечной массы. Но если ваша цель – поддержание здоровья костей, снижение калорийности рациона или экономия, предпочтительнее обычный йогурт.

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