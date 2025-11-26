Все сорта винограда очень полезны, но в одном из них все же больше антиоксидантов.

Съесть горсть винограда - отличный способ получить порцию витаминов и полезных микроэлементов. Любители этой ягоды точно будут иметь хорошее самочувствие. У каждого сорта есть свои поклонники. Но с точки зрения влияния на здоровье многие интересуются, какой виноград полезнее: красный или зеленый.

Ученые назвали преимущества каждого цвета ягоды и рассказали, в каком из них больше питательных веществ и витаминов.

Какой виноград полезнее - белый или чёрный

Как сообщает издание verywellhealth, каждый сорт фрукта имеет массу полезных свойств. Во всех разновидностях винограда есть витамин С, фосфор, магний, железо, цинк и антиоксиданты. Однако различия в сортах все же есть. По разнице в составе можно определить, какой виноград самый полезный.

Если говорить об общих чертах, то в мякоти, косточках и кожице растения есть антиоксиданты - полифенолы и ресвератрол. Как показало исследование, виноград полезен для здоровья сердца и костей. Он помогает в снижении уровня холестерина, улучшении остроты зрения и уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Другой эксперимент выявил положительное влияние ягоды на интеллектуальные способности, в частности у людей с когнитивными нарушениями.

Однако у разных сортов есть свои особенности. Взглянув на них, можно определить, какой виноград полезнее. У темных разновидностей, которые называют красными, черными или фиолетовыми, выше содержание ресвератрола. Это вещество имеет противовоспалительные и противораковые свойства, защищает сердце и нервные клетки.

Также темные ягоды более богаты на антоцианы, которые и придают им характерный оттенок. Эти микроэлементы борются с микробами и воспалениями, снижают риск появления рака и полезны для диабетиков. Поэтому если вас волнует, какой самый полезный виноград, выбирайте черный или фиолетовый.

Также на сайте verywellhealth показана таблица содержания полезных веществ в зеленом и красном винограде. В ней темный сорт превосходит светлый по всем значениям, хоть и незначительно. Это еще один ответ на вопрос, какого цвета виноград самый полезный.

