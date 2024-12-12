Диетологи советуют добавить эти сыры с низким содержанием натрия в список покупок.

Если смотреть на сыр с точки зрения пользы для здоровья, то он не имеет хорошей репутации. Диетологи не рекомендуют его употреблять из-за содержания в нем натрия, насыщенных жиров и диетического холестерина.

Хотя натрий является важным минералом для поддержания надлежащей гидратации, баланса жидкости, а также мышечной и нервной функции, его избыток может представлять опасность для здоровья, пишет Realsimple.

"Высокий уровень натрия в рационе может повысить артериальное давление, что является основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта", - объяснила диетолог Лорен Манакер.

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"Насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, могут повышать уровень "плохого" холестерина, потенциально увеличивая риск сердечных заболеваний при чрезмерном потреблении", - добавила диетолог.

Однако она отметила со ссылкой на исследования, что насыщенные жиры в молочных продуктах, и сырах в том числе, уникальны тем, что некоторые из них могут на самом деле защищать от сердечных заболеваний.

При этом сыр богат кальцием — минералом, который хорошо известен тем, что поддерживает здоровье костей и зубов. "Кальций также играет жизненно важную роль в свертывании крови, передаче нервных импульсов и мышечной функции", — добавила Манакер.

Более высокое количество белка также можно найти в сыре. Этот макроэлемент играет важную роль в росте, развитии и восстановлении некоторых тканей по всему телу, особенно мышечной массы.

"Кроме того, сыр является источником витамина B12, который поддерживает выработку энергии и образование эритроцитов", - сказала специалист. Вы также можете найти в сыре заметные уровни фосфора, цинка, витамина A и иногда пробиотиков. Они работают вместе, поддерживая здоровье костей, иммунитета, зрения, клеток и кишечника.

"Хотя сыр - это не то, что большинство людей должны есть в больших количествах, он может вписаться в общую сбалансированную и здоровую диету для большинства людей", - отметила она.

Лучшие сыры с низким содержанием натрия

Швейцарский сыр

"Швейцарский сыр — популярный выбор из-за его естественно более низкого содержания натрия по сравнению со многими другими сырами", - объяснила Манакер. И это неудивительно, учитывая, что в 30 гр этого сыра содержится всего 53 мг, по сравнению со 185 мг в таком же количестве чеддера. Вы также найдете почти 8 граммов белка.

Козий сыр

Для тех, кто любит козий сыр, может не стать сюрпризом, что этот пикантный, слегка сладковатый сыр содержит меньше натрия, чем более пикантные варианты, всего 118 мг на 30 гр. В качестве дополнительного бонуса этот нежный сыр также содержит почти 13% суточной потребности в витамине А - 115 микрограммов (мкг) в 30 гр.

Сыр рикотта

В большой порции, размером полстакана, содержится около 123 мг натрия, хотя в меньших порциях это число будет еще ниже. Кроме того, в половине чашки сыра рикотта содержится 337 мг кальция, что составляет 26% от суточной нормы для взрослых.

Моцарелла

Это вариант сыра с низким содержанием натрия - всего 138 мг на 30 гр - и это можно еще больше минимизировать с помощью несоленого или низконатриевого сорта. А, если, вы выбираете еще и частично обезжиренный вариант, то уменьшите диетическую нагрузку холестерина и насыщенных жиров этого популярного сыра.

Творог с низким содержанием соли

Сорта с низким содержанием натрия столь же вкусны и могут похвастаться уровнем всего 29 мг на чашку. Однако многие выбирают творог из-за его содержания белка, так как в одной чашке содержится целых 28 гр. Кроме того, многие марки творога также содержат полезные для кишечника пробиотики.

Фермерский сыр

Он содержит меньше натрия, всего 82 мг на полстакана. Этот мягкий творожный сыр похож на творог и рикотту, но содержит гораздо больше кальция. Фактически, в порции примерно в полстакана вы найдете шокирующие 1120 мг кальция, 86% от суточной нормы.

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