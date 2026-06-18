Диетологи назвали самый полезный орех - он популярный и продается в любом магазине.

Если спросить сторонников здорового питания, какой самый полезный орех из всех орехов по их мнению, то можно услышать разные ответы. Кто-то предпочитает модные фисташки или дорогой пекан. Немало поклонников есть у ароматного фундука. Невероятно популярны также знакомые всем грецкие орехи.

Однако у диетологов есть другое мнение на счет того, какой орех самый полезный. Рекордсменом по содержанию питательных веществ оказался продукт, который можно найти в любом магазине.

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Какой орех самый полезный для здоровья

О самом питательном виде орехов написало издание Health. Журналисты опросили трех диетологов, и все они дали одинаковый ответ. Эксперты посоветовали читателям есть миндаль - польза и вред продукта хорошо изучены, и первая явно преобладает.

Диетологи хвалят продукт за его питательность, универсальность и хороший состав. С кулинарной точки зрения у миндаля множество применений: его добавляют в салаты, сладости, соусы и смузи. Миндальными хлопьями можно посыпать овсянку, йогурт или выпечку.

В миндале много белка, что необычно для орехов. Также он богат витамином Е - всего 50 граммов продукта содержат дневную норму. Исследования показывают, что люди, которые употребляют богатые этим витамином продукты, включая орехи, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Магний в составе миндаля тоже полезен для сердца: он понижает уровень сахара в крови и нормализует давление.

Ещё одна причина есть миндаль - польза для желудка. Одно исследование показало, что миндальный перекус значительно улучшил микрофлору кишечника у испытуемых. Также в нем много клетчатки, которая способствует росту полезных бактерий.

Последняя причина, по которой диетологи рекомендуют есть миндаль - польза для похудения. Сам по себе орех калорийный, но зато дает чувство долгого насыщения. Это уменьшает вероятность того, что вам захочется вредных перекусов.

Польза миндаля для мужчин и женщин

Мужскому полу обязательно стоит периодически есть миндаль - польза для мужчин этого ореха огромна. Одно исследование показало важную роль миндаля в поддержании репродуктивного здоровья и повышении мужской фертильности.

Влияние ореха на репродуктивность дам в исследовании не проверялось. Однако польза миндаля для женщин также есть. В этом продукте много фолиевой кислоты, которая полезна и незаменима для всех людей. Но особенно важно это соединение для беременных, поскольку снижает риск появления дефектов у плода.

Кому нельзя есть миндаль - противопоказания и вред

При всех своих чудесных свойствах данный орех также имеет негативные стороны. Чтобы не нанести вред организму, запомните, чем вреден миндаль.

Во-первых, продукт невероятно калорийный - всего 100 граммов содержат около 600 килокалорий. При его употреблении можно легко перебрать дневную норму калорийности. Поэтому для обычного человека показатель того, сколько миндаля можно принимать в день, не должен превышать небольшую горсть. А желающим похудеть этот продукт нужно ещё больше ограничивать.

Во-вторых, у этого вида есть дикий "сородич" - горький миндаль. Он крайне ядовит для здоровья, поскольку содержит смертельный токсин амигдалин. Всего 8 штук могут убить человека. Ни в коем случае нельзя есть этот орех, если не уверены в его происхождении. Съедобным считается только сладкий миндаль.

Если говорить об общих противопоказаниях, то продукт не стоит есть людям с ожирением, камнями в почках, диареей и синдромом раздраженного кишечника. Разумеется, его также не употребляют обладатели аллергии на орехи.

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