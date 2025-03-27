Во всех видах лука много витамина С, калия и клетчатки, а потому его стоит добавить в свой рацион.

В Украине огромное разнообразие продуктов, а потому часто сложно определиться, что же выбрать для того или иного блюда.

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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине клиники диетологии "Самойленко" Елена Зинченко рассказала УНИАН, какой лук полезнее - зелёный или репчатый.

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По ее словам, количество питательных веществ, которые входят в лук, почти не отличаются в зависимости от того, какой цвет имеет этот овощ. Весь лук богат витамином С, калием, а также содержит много клетчатки. Однако цвет лука может указывать на его особенность.

Какой лук лучше - красный или белый

По мнению Зинченко, по пользе на первое место можно поставить красный лук. Он имеет такой цвет, поскольку содержит большое количество антиоксидантов антоцианов, которые немного улучшают влияние лука на здоровье сердечно-сосудистой системы и противодействуют воспалению.

Зеленый лук можно разместить на втором месте, поскольку в нем больше антиоксидантов, чем в белом репчатом. Стоит отметить, что любой лук, независимо от цвета, имеет антиоксидант кверцетин, который улучшает иммунную функцию. Следует включать в рацион разные виды лука, чтобы его разнообразить.

Зеленый, репчатый и красный лук - польза и влияние на организм

Врач-диетолог подчеркивает, что уже доказано положительное влияние употребления красного лука на здоровье людей, имеющих гипертоническую болезнь.

"Даже если такие люди несколько раз в неделю едят красный лук, то обеспечивают себе лучший контроль над давлением. Еще благодаря употреблению такого лука уменьшается вероятность нейродегенеративных заболеваний - деменция", - отмечает она.

Еще красный лук может принести пользу людям с диабетом 2 типа - благодаря потреблению этого овоща у них улучшается уровень глюкозы в крови.

В зеленом луке много клетчатки, поэтому он полезен для пищеварительной системы. И красный, и зеленый, и белый лук классно питают наши бактерии в толстом кишечнике. В луке есть пребиотики, которые питают микробиом в толстой кишке. Бактерии, которые находятся в кишечнике, влияют не только на пищеварение, но и на выработку серотонина (гормона радости) и обладают противоопухолевыми свойствами в зависимости от качества микробиома.

"Не стоит избегать употребления белого лука - его питательный профиль немного беднее, чем у красного и зелёного, но разительных отличий я не вижу. Поэтому, если нет доступа к зелёному или красному луку, то вполне можно потреблять белый лук и получить почти те же полезные свойства, но в меньшей степени", - добавила Зинченко.

Стоит отметить, что в любом луке есть много витамина С, который способен улучшать синтез коллагена в организме, что непосредственно положительно влияет на состояние кожи и суставов.

Кому нельзя есть лук - рекомендации врача

Теперь, когда мы знаем, какой лук полезнее красный или белый, важно рассмотреть возможные противопоказания.

"Фактически нет людей, которым категорически нельзя употреблять лук. Есть две категории людей, которым нужно осторожно потреблять этот овощ - тем, у кого есть синдром раздраженного кишечника и лицам с гастроэзофагеальным рефлюксом. В луке есть вещества, которые могут усиливать вздутие, боли в животе, поэтому людям, имеющим синдром раздраженного кишечника, не стоит ставить лук на первое место в рационе", - объяснила специалист.

Лук повышает кислотность желудка, поэтому им не следует злоупотреблять людям с гастроэзофагеальным рефлюксом. У таких людей после потребления лука может возникать изжога и отрыжка кислым. Если есть такие негативные последствия от потребления лука, тогда надо сократить его потребление - есть достаточно редко или вообще не потреблять.

Считается, что негативное влияние лука уменьшается, если его подвергнуть термической обработке, к примеру, протушить. Кроме того, некоторым людям может подходить какой-то конкретный сорт лука. Поэтому человек должен сам понять, какой лук ему потреблять, в каком виде, как часто и какое количество, чтобы не было негативных последствий для его организма.

"Здоровым людям лук можно есть ежедневно и добавлять в каждое блюдо, но, конечно, речь не идет о потреблении килограммами. Злоупотреблять луком не стоит, поскольку он может даже повлиять на запах пота. Лучше всего за один прием пищи съедать до 100 граммов лука", - посоветовала Зинченко.

По ее словам, перед употреблением лук следует замачивать, чтобы уменьшать интенсивность его запаха и смягчать вкус.

справка Елена Зинченко Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине Работает в клинике диетологии "Самойленко". Врачебный стаж - 6 лет.

Ее направления: коррекция веса и дефицитных состояний, разработка индивидуального рациона, сопровождение пациентов с нарушением и расстройствами пищевого поведения, профилактика ожирения, сердечно-сосудистых болезней, нарушения работы внутренних органов.

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