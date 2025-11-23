Помимо сердцп, этот напиток также полезен для мозга и костей.

Знание того, какие продукты и напитки полезны для сердца - это не просто полезно, это критически важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Даже если вы довольно хорошо разбираетесь в правильном питании для сердца, есть один напиток, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, который вы, вероятно, упускаете из виду, пишет Parade.

Издание отметило, что он настолько полезен для здоровья сердца, что кардиологи рекомендуют пить его каждый день.

Если вы хотите выпить что-нибудь полезное для сердца, зеленый чай - отличный напиток. Кардиологи утверждают, что этот чай полезен для здоровья сердца по нескольким ключевым причинам.

Кардиолог Леонард Пианко объяснил, что одна из причин пользы зеленого чая для здоровья сердечно-сосудистой системы заключается в высоком содержании антиоксидантов.

"Антиоксиданты могут предотвращать или восстанавливать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами", - объяснил врач.

Издание отметило, что это важно, поскольку свободные радикалы вызывают воспаление, которое является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Кишан Парих заявил, что употребление зеленого чая также связано со снижением артериального давления у людей с гипертонией. Это, опять же, связано с высоким содержанием антиоксидантов в зеленом чае. Антиоксиданты расслабляют кровеносные сосуды, способствуя их расширению. Это, в свою очередь, способствует хорошему кровотоку и снижению артериального давления.

По словам доктора Пианко, еще одним способом, которым зеленый чай способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, является ускорение метаболизма.

"Зеленый чай может способствовать снижению веса, ускоряя метаболизм", - сказал он и назвал это полезным свойством зелёного чая, поскольку ожирение является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие новости о пользе зеленого чая

Польза постоянного употребления зеленого чая выходит за рамки поддержки здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что он также полезен для мозга, улучшая когнитивные способности, память и настроение.

Кроме того, исследования доказали, что питье зеленого чая связано с уменьшением тревожности, улучшением концентрации внимания и активацией рабочей памяти.

А еще зеленый чай полезен для костей. Исследования показали, что этот напиток может помочь предотвратить потерю костной массы, поскольку содержащиеся в нем антиоксиданты защищают кости от повреждения.

