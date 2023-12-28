Всего пять витаминов значительно улучшат самочувствие и укрепят иммунную систему.

Зима обычно приносит простуды и болезни, и чрезвычайно важно заботиться о себе, чтобы оставаться здоровым.

К счастью, существует множество витаминов для поддержания организма, пишет New York Post. Вот некоторые из них, которые следует добавить в ежедневный рацион

Витамин C

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Является наиболее распространенным витамином, который следует принимать регулярно. Добавка имеет широкий спектр функций, в том числе: помощь в защите клеток и поддержании их здоровья; поддержание здоровой кожи, кровеносных сосудов, костей и хрящей; и помощь в заживлении ран. Бананы и апельсиновый сок являются хорошими источниками витамина С.

Витамин D

Организм может усваивать кальций только при наличии витамина D, что делает его необходимым для поддержания здоровья костей. По данным клиники Майо, витамин также обладает противовоспалительными, антиоксидантными и нейропротекторными свойствами, которые поддерживают иммунитет, мышечную функцию и активность клеток головного мозга.

Витамин D играет важную роль в иммунной системе и может снизить риск аутоиммунных заболеваний, таких как диабет, астма и ревматоидный артрит.

Хотя витамин D не является натуральным ингредиентом многих продуктов питания, вы можете получить его из обогащенного молока, обогащенных злаков и жирной рыбы, а также из прямых солнечных лучей.

Витамин В6

По данным Medline Plus, хотя все витамины группы B важны, витамин B6, в частности, жизненно важен для здоровья нервной и иммунной систем, особенно в сезон простуды и гриппа.

Недостаток витамина B6 может привести к депрессии, спутанности сознания и раздражительности. Витамин помогает организму преобразовывать пищу в клеточную энергию, что может помочь при снижении энергии и повышенной утомляемости в зимний период, особенно если вы страдаете сезонным аффективным расстройством.

Источниками витамина B6 являются бананы, тунец и лосось, бобовые, говядина и свинина, орехи, птица, нут, цельнозерновые и обогащенные крупы.

Цинк

Цинк - это минерал, который может помочь повысить защиту организма, особенно против сезонных кожных заболеваний, а также помогает обеспечить крепкий сон.

Цинк помогает улучшить иммунную систему и функцию обмена веществ. По данным Healthline, он играет важную роль в здоровье кожи, иммунной функции и росте клеток и может защитить от прыщей и воспалений.

Факторы риска дефицита цинка включают недостаточное ежедневное потребление, алкоголизм, генетические мутации и старость, а симптомы могут включать диарею, истончение волос, ослабление вкуса или запаха, сухость кожи или проблемы с фертильностью.

Омега 3

Этот витамин особенно важен в холодные месяцы, поскольку помогает сохранить кожу увлажненной. Организм не может естественным образом производить необходимое количество омега-3, поэтому важно получать "здоровые жиры" с пищей или добавками.

Исследования показали, что омега-3 связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, внезапной смерти от аритмии, образования тромбов, некоторых форм рака, таких как рак молочной железы, болезнь Альцгеймера, деменции.

Рыба является лучшим источником омега-3.

Железо

По данным Medical News Today, железо жизненно важно для гемоглобина - белка, необходимого для транспортировки кислорода в крови и выполнения других различных процессов.

Железо увеличивает энергию, способствует здоровой беременности. Дефицит железа чаще всего встречается у спортсменок и может увеличить риск развития диабета и рака печени.

Другие новости об укреплении мммунитета

В зимний сезон, когда свирепствует простуда и грипп, все мы ищем способы, как укрепить иммунитет и позаботиться о здоровье. Многие обращаются к диетическим добавкам для поддержки своей иммунной системы (например, витамину С или добавкам цинка), но на самом деле все необходимые питательные вещества для укрепления иммунитета можно найти прямо в продуктовом отделе супермаркета.

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