В варенном виде эти овощи принесут больше пользы организму.

Специалисты назвали пять овощей, которые следует всегда готовить и употреблять, чтобы получить полноценное питание.

При этом, как пишет Food.ndtv, эти овощи полезнее в вареном виде. Первый из них шпинат. Это один из самых полезных листовых овощей.

Сладкий картофель. Варка сладкого картофеля сохраняет больше бета-каротина и делает питательные вещества более усваиваемыми.

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Грибы содержат большое количество антиоксиданта эрготионеина, который выделяется во время приготовления. Эти антиоксиданты помогают разрушать "свободные радикалы", что приводит к окислительному стрессу в организме.

Зеленая фасоль содержит лектины - соединения, которые могут привести к различным проблемам с пищеварением. Приготовление пищи не только нейтрализует лектины, но также улучшает вкус, усвояемость и содержание антиоксидантов.

Приготовление баклажанов на пару позволяет их питательным компонентам связываться вместе с желчными кислотами, что позволяет печени легче расщеплять холестерин и уменьшать его присутствие в кровотоке.

Другие новости об овощах

Когда начинается разговор о том, какие продукты нельзя есть сырыми, выясняется, что не все овощи стоит употреблять в пищу без термообработки. Продукты, которые не прошли термическую обработку, не стоит есть людям с проблемным кишечником или желудком.

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