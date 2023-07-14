Самый привычный овощ для украинцев, как оказывается, может нанести по организму серьезный "удар".

Когда начинается разговор о том, какие продукты нельзя есть сырыми, сразу же хочется ответить, что речь идет о свинине, и тема кажется закрытой, однако все не так просто и однозначно.

Оказывается, даже не все овощи стоит употреблять в пищу без термообработки. Да, именно так, и тут начинается диссонанс - поскольку вы, наверно, не раз слышали, что именно во время готовки якобы убивается большое количество полезностей. Давайте разбираться.

Когда нельзя есть сырые овощи

Продукты, которые не прошли термическую обработку, не стоит есть людям с проблемным кишечником или желудком. Болит живот, как говорят в народе, значит - сыроедение вообще не ваш вариант.

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Людям с такой проблемой овощи обязательно нужно готовить. Можете сделать их на пару, запечь в духовке или просто отварить.

Можно ли есть сырые овощи - вред и польза

Неожиданно, но листовой овощ - шпинат, употребленный в сыром виде, может привести к тому, что в организме человека не будет хватать кальция и витамина D. А все из-за того, что в этом овоще есть соли и эфиры щавелевой кислоты - оксалаты. Именно из-за них может возникнуть дефицит некоторых полезных веществ. Поэтому не поленитесь как-то готовить шпинат.

Также по организму человека может серьезно "ударить" сырой картофель и баклажаны. В этих овощах есть растительный гликозид (алкалоид) соланин - это ядовитое органическое соединение, которое перестает быть опасным после термической обработки этих продуктов. Если съесть много картофеля или баклажанов сырыми, можно "доиграться" до боли в животе или даже лихорадки.

Еще не стоит потреблять сырой брюссельскую капусту - можно заполучить резкую боль в животе и вздутие.

Какие овощи лучше есть сырыми - список

Целый ряд овощей советуют есть сырыми, чтобы организм получил максимальную дозу полезностей:

свекла - в ней есть много витамина В9, марганца, калия и витамина С. Благодаря этому овощу поддерживается нормальное функционирование репродуктивной и кровеносной систем организма и иммунитета. В народной медицине используется как слабительное;

- в ней есть много витамина В9, марганца, калия и витамина С. Благодаря этому овощу поддерживается нормальное функционирование репродуктивной и кровеносной систем организма и иммунитета. В народной медицине используется как слабительное; молодые кабачки - источник калия и витаминов С и А. Благодаря калию в организме поддерживается нормальный уровень кровяного давления, он также помогает сокращаться мышцам;

- источник калия и витаминов С и А. Благодаря калию в организме поддерживается нормальный уровень кровяного давления, он также помогает сокращаться мышцам; болгарский перец - содержит магний, а также витамины E и В6. В этом овоще есть почти 150% необходимой человеку в сутки нормы витамина С;

- содержит магний, а также витамины E и В6. В этом овоще есть почти 150% необходимой человеку в сутки нормы витамина С; цветная капуста и брокколи содержат сульфорафан - это органическое соединение, которое имеет противораковый и антибактериальный эффекты, может снижать давление и позитивно влиять на сердце.

Обратите внимание - несмотря на полезности, слишком много этих овощей есть не стоит. Всегда нужно знать меру.

Почему нельзя есть много сырых овощей

Если вас не беспокоит желудок, то все равно много неприготовленных овощей есть не стоит. Во время каждого приема пищи советуют съедать от 70 до 100 граммов. Если "лопать" большое количество овощей за раз, - рискуете заполучить вздутие живота и воспаление слизистой кишечника.

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