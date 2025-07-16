Если у вас проблемы с животом, этот фрукт способен сотворить чудо.

Каждый может получить пользу от питания, поддерживающего здоровье кишечника, даже если у него нет жалоб на этот орган.

Здоровье кишечника связано со здоровьем мозга и сердца, а также иммунитетом. Здоровым кишечник можно поддерживать с помощью увеличения количества фрктов в рационе, пишет Parade.

Почему фрукты полезны для кишечника

Гстроэнтеролог из Manhattan Gastroenterology Эрик Юн рекомендовал употреблять фрукты и овощи, поскольку это увеличит разнообразие полезных бактерий в кишечнике, необходимых для его полноценной работы.

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Медвестра, специализирующаяся на оздоровительных мероприятиях в области питания Цзиин Лин добавила, что для поддержания здоровья кишечника важно ежедневно употреблять фрукты разных цветов.

"Каждый цвет часто представляет собой различные питательные вещества и волокна, которые помогают поддерживать баланс и процветание кишечной микрофлоры. Например, ягоды богаты антиоксидантами, а бананы содержат пребиотические волокна, которые питают полезные бактерии", - объяснила она.

Лин утверждает, что разные фрукты содержат уникальные виды клетчатки и натуральные растительные соединения, которые питают различные полезные бактерии. "Нет единого "суперфрукта" для здоровья кишечника - он процветает благодаря разнообразию", - отметила специалист.

Хотя разные фрукты обладают уникальным набором питательных веществ, есть кое-что общее, по словам обоих экспертов: клетчатка и антиоксиданты. Клетчатка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, предотвращает запоры и способствует здоровому стулу. Антиоксиданты поддерживают здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий, снижая окислительный стресс и предотвращая или уменьшая воспаление.

Если вы хотите включить в свой рацион больше фруктов для поддержания здоровья кишечника, Лин рекомендует употреблять их целиком или добавлять в смузи, а не употреблять их в виде сока. Хотя фруктовые соки содержат антиоксиданты, содержащиеся во фруктах, в них нет клетчатки, столь важной для здоровья кишечника.

Фрукт, который гастроэнтеролог рекомендует людям есть чаще

Юн сказал, что есть один фрукт, полезный для здоровья кишечника, который многие люди едят редко - это киви.

"Киви может помочь облегчить запоры и улучшить работу кишечника, поскольку содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку", - объяснил врач.

Растворимая клетчатка образует гелеобразное вещество, которое замедляет пищеварение. Это помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула и способствует прохождению пищи через пищеварительную систему. Они работают вместе и оба важны для здорового стула.

Юн добавил, что киви содержит природный фермент актинидин, который улучшает расщепление белка и способствует пищеварению. Помимо киви, актинидин также содержится в папайе, ананасе, банане, манго и инжире.

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