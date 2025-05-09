Этот продукт имеет огромное количество преимуществ для здоровья, но есть один момент, который следует учитывать, добавляя оливковое масло в рацион.

Оливковое масло насыщено полезными жирами и соединениями с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют хорошему здоровью.

Замена насыщенных жиров, таких как кокосовое масло, оливковым - разумный выбор для улучшения здоровья, пишет Verywellhealth.

1. Защищает от сердечных заболеваний

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Исследования показывают, что люди, которые потребляют более половины столовой ложки оливкового масла в день, имеют на 18% более низкий риск ишемической болезни сердца и на 14% более низкий риск любого сердечного заболевания.

2. Может помочь предотвратить инсульт

Оливковое масло может помочь защитить от инсульта, снижая артериальное давление и уровень холестерина. В одном обзоре было обнаружено, что употребление 1,5–2,2 столовых ложек оливкового масла в день может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Исследования показывают, что люди, которые употребляли его в качестве основного источника жира после инсульта, имели хорошие результаты через три месяца.

3. Может бороться с болезнью Альцгеймера

Исследования показали, что фенольные соединения в оливковом масле первого отжима могут помочь предотвратить или контролировать болезнь Альцгеймера, уменьшая бета-амилоидные бляшки.

Оливковое масло также может помочь при болезни Альцгеймера, подавляя воспаление мозга, защищая его от вредных веществ и снижая окислительный стресс.

4. Может снижать риск диабета 2 типа

Обзор исследований связывает более высокое потребление оливкового масла со снижением риска диабета 2 типа. Другие исследования показали, что оливковое масло, особенно первого отжима, улучшает контроль сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Считается, что эти эффекты обусловлены полезными жирами и фенольными соединениями оливкового масла.

5. Помогает лечить ревматоидный артрит

Оливковое масло изучалось на предмет его потенциальной пользы при воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит (РА). Иследование показало, что более высокое потребление оливкового масла и орехов улучшило маркеры воспаления и активность заболевания РА, причем более сильные эффекты наблюдались у пациентов с тяжелым РА.

6. Снижает риск метаболического синдрома

Метаболический синдром - это группа из пяти состояний, которые повышают риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта. Он диагностируется при наличии трех или более из следующих состояний:

Большая окружность талии;

Высокое кровяное давление;

Высокий уровень триглицеридов в крови;

Низкий уровень "хорошего" холестерина;

Высокий уровень сахара в крови.

Изменения образа жизни и питания, такие как увеличение физической активности, поддержание умеренного веса и соблюдение диеты, являются методами лечения метаболического синдрома.

7. Уменьшает депрессию

Исследование показало, что употребление 25 миллилитров оливкового масла в день (около 1,7 столовых ложек) в течение 52 дней значительно улучшило симптомы у пациентов с тяжелой депрессией, но не у пациентов с легкой или умеренной депрессией.

8. Может помочь здоровью кишечника

Исследование показало, что средиземноморская диета с 40 граммами в день (около 2,9 столовых ложек) оливкового масла улучшила состав микробиома кишечника.

Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле обладают противовоспалительным действием, которое может помочь при таких типах воспалительных заболеваний кишечника, как болезнь Крона и язвенный колит. Оливковое масло первого отжима значительно улучшило маркеры воспаления и симптомы, включая:

вздутие живота;

запор;

неполное опорожнение кишечника;

позывы к дефекации.

Несмотря на пользу для здоровья, оливковое масло относительно калорийно - 124 калории на столовую ложку. Поэтому лучше употреблять оливковое масло в умеренных количествах, так как чрезмерное употребление может привести к увеличению веса.

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