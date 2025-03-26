Эта эффективная программа сжигает жир и наращивает сухую мышечную массу менее чем за час.

Если вы хотите уменьшить жир на животе немедленно, сосредоточьтесь на тренировках, которые задействуют несколько групп мышц, повышают частоту сердечных сокращений и поддерживают метаболизм.

Такой совет дал тренер и физиотерапевт Тайлер Рид в материале для Eatthis. "Чтобы уменьшить талию, нужна тренировка, которая сочетает в себе силу, работу туловища и кардио в одном. Эта тренировка разработана, чтобы заставить тело сжигать больше жира, одновременно повышая выносливость и мышечный тонус", - рассказал он.

Тренировка

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Что нужно: коврик и пара гантелей среднего веса. Каждый круг занимает около 10–12 минут.

Программа:

Берпи с прыжком в группировку (3 подхода по 10 повторений)

Скручивания с гантелями (3 подхода по 15 повторений на каждую сторону)

Обратный выпад с толчком колена (3 подхода по 12 повторений на каждую ногу)

Планка с касанием плеч (3 подхода по 20 повторений в общей сложности).

Берпи с прыжком в группировку - одно из самых эффективных упражнений для всего тела, а когда вы добавляете прыжок в группировку, вы увеличиваете интенсивность и также задействуете туловище. Это упражнение помогает быстро сжигать калории, укрепляя мышцы живота, ног и верхней части тела. Оно также развивает выносливость. Регулярное выполнение этого упражнения может помочь улучшить сердечно-сосудистую систему и сформировать стройный живот.

Как это сделать: начните с положения стоя, затем опуститесь на корточки и положите руки на пол. Оттолкнитесь ногами в положение планки и сразцу же отожмитесь. Прыгните ногами назад к рукам и резко подпрыгните в группировке, подтянув колени к груди. Мягко приземлитесь и повторите.

Скручивание с гантелями - нацелено на косые мышцы живота и глубокие мышцы тела. Использование гантелей добавляет сопротивление, делая движение более эффективным. Оно помогает улучшить равновесие и координацию, а также улучшает осанку за счет укрепления туловища.

Как это сделать: сядьте на пол, согнув колени и слегка приподняв ноги. Возьмите гантель обеими руками и слегка откиньтесь назад, чтобы задействовать туловище. Поверните туловище вправо, поместив гантель рядом с бедром. Повернитесь влево и продолжайте чередовать стороны.

Обратный выпад с толчком колена - это упражнение укрепляет ноги и туловище, а также улучшает равновесие и устойчивость. Толчок коленом добавляет сложность, задействуя нижний пресс. Это отличное упражнение для развития координации и повышения силы одной ноги, что приводит к улучшению спортивных результатов и профилактике травм. Кроме того, динамическое движение поддерживает частоту сердечных сокращений на высоком уровне, что дополнительно способствует сжиганию жира.

Как это делать: встаньте прямо, расставив ноги на ширину бедер. Сделайте шаг назад в обратном выпаде, опуская заднее колено к полу. Оттолкнитесь передней ногой и поднимите колено вверх к груди. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Планка с касаниями плеч - вариации планки отлично подходят для стабилизации туловища, а добавление касаний плеч заставляет пресс работать еще усерднее, чтобы поддерживать равновесие. Это упражнение улучшает контроль осанки, укрепляет поясницу и повышает общую выносливость тела. Это эффективный способ предотвратить травмы.

Как это делать: встаньте в положение высокой планки, руки прямо под плечами. Напрягите туловище и поднимите одну руку, чтобы коснуться противоположного плеча. Поочередно делайте стороны, сохраняя бедра стабильными.

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