Мужчины в нашем государстве благодаря пластическому хирургу избавляются от жира, узнали журналисты.

В Украине у пластического хирурга на каждых 20 пациентов-женщин приходится один мужчина.

Врач рассказал, что среди мужчин самая популярная процедура – липосакция (откачка жира), говорится в сюжете "2+2".

По словам медика, в клинике мужчины, в частности, вводят в пах, в спину и в ладони ботулотоксины, чтобы спастись от сильного потоотделения.

"...Около 30% клиентов клиники – мужчины, кроме досмотровых услуг решаются на уколы красоты и колют ботулотоксины, чтобы расслабить мышцы, например, чтобы не морщить лоб...", – выяснили журналисты.Читайте такжеМинздрав упорядочит предоставление косметологических услуг

Напомним, осенью прошлого года пластический хирург из Львова и директор частной хирургической клиники Андрей Резник говорил, что в областном центре мужчины чаще делают липосакцию, чем женщины.

По его словам, в клинике ежегодно проводят около 700 операций.

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