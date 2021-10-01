По словам медиков лидерами пластических операций является уменьшение груди и пластика носа.

В Украине ежегодно многие люди пользуются услугами пластической хирургии. Раньше она была популярной в основном только у публичных людей, а сейчас к ней может прибегнуть чуть ли не каждый. В наши дни легко за чрезвычайно короткий срок можно увеличить грудь, забрать лопоухость и ненавистные рубцы, а процедура увеличения губ стала настолько доступной, как и чистка зубов.

Согласно данным UBAME (Советы экспертов эстетической медицины Украины), сейчас в сфере эстетической медицины в Украине заняты более 80 тыс. людей.

Так, практикующий пластический хирург и директор частной хирургической клиники Андрей Резник со Львова рассказал в интервью "Делу", что ежегодно в стенах заведения проводят около 700 операций.

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Медик отмечает, что в каждую клинику учитывая специализацию и практикующих хирургов обращаются разные клиенты: "Мы имеем сильного лора - пластического хирурга. Поэтому 30% оперативной активности – это носы. В то же время каждый 4 является переделкой после других коллег. Наш ринопласт прежде всего "засветился" во Львове как человек, который исправлял результаты коллег. Соответственно 75% носов – первичные, на остальных уже кто-то побывал".

С недавних пор тенденции в пластике груди заметно изменились как в Украине, так и в мире. Увеличений стало меньше, обращений за уменьшением и подтяжкой - больше.

По словам хирурга, топ-5 наиболее популярных пластических операций в Украине это:

пластика носа,

веки - блефаропластика,

омолаживающая хирургия лица и шеи,

далее идут ушные раковины,

замыкает топ-5 маммопластика в ее самых разнообразных вариациях (подтяжка, уменьшение, увеличение).

У мужчин, по словам врача, приоритеты другие. Лидером являются операции по уменьшению груди, немного отстает пластика ушных раковин.

Третье место получает нос и перегородка. Речь здесь идет не только об эстетике. Для некоторых мужчин важно наладить дыхание, но не изменить внешность.

Предпоследнюю позицию получила липосакция (у женщин, кстати, эта операция менее популярна). И последнее место остается за блефаропластикой.

Напомним, как писал УНИАН, на фоне активного распространения коронавирусной инфекции в области медицины были запрещены мероприятия, которые не касаются неотложных мер, связанных с состоянием здоровья. То же касалось и пластической хирургии. Сейчас введенные ранее превентивные меры постепенно ослабляют свои позиции, и поэтому бьюти-индустрия начинает работать в стабильном режиме.

Пластическая хирургия в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко