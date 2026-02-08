Овощ №1 для сердца: кардиолог назвал недооцененный продукт, который должен быть на тарелке

Правильное питание – один из способов помочь своему сердцу.

Один из способов улучшить здоровье сердца – правильное питание. Причем некоторые продукты имеют особое значение для этого органа. Например, брюссельская капуста. Об этом пишет Eatingwell.

По словам доктора медицинских наук, кардиолога Карла Лави-младшего, брюссельская капуста - один из лучших вариантов для здоровья сердца, и "многие об этом не думают".

"Брюссельская капуста - это часто недооцененный, но полезный для сердца овощ по многим причинам", - согласилась с ним эксперт по вопросам питания, магистр наук Элана Наткер.

Издание объяснило, что делает этот овощ таким полезным для сердечно-сосудистой системы.

1. Клетчатка

Клетчатка – важное питательное вещество, которого многие из нас не получают в достаточном количестве. А брюссельская капуста богата ею. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка брюссельской капусты содержит 6 граммов клетчатки.

Исследование 2022 года, опубликованное в издании Springer Nature Link, показало, что полезное влияние клетчатки на здоровье кишечника может косвенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, в частности снизить кровяное давление.

Как известно, клетчатка является пищей для полезных кишечных бактерий. После того, как они ее съедают, они производят полезные соединения - короткоцепочечные жирные кислоты. Последние как раз и улучшают здоровье сердца, снижая кровяное давление.

2. Витамин К

В целом о важности этого витамина говорят меньше, чем о других, однако, когда дело касается здоровья сердца, о нем стоит помнить. Брюссельская капуста является одним из лучших источников витамина К: стакан вареного продукта содержит в два с половиной раза его больше, чем нужно в день.

Почему этот витамин так полезен для сердца? Он является ключевым питательным веществом для здоровья артерий, говорит Наткер. Также, по ее словам, существует связь между повышенной кальцификацией артерий и недостаточным потреблением витамина К.

Однако важно помнить, что витамин К может взаимодействовать с некоторыми препаратами для разжижения крови. Поэтому, если вы принимаете такие лекарства, поговорите со своим врачом, прежде чем вводить в рацион продукты, богатые витамином К.

3. Природные нитраты

Нитраты – спорная тема, поэтому вы можете удивиться, узнав, что природные нитраты в овощах, в том числе в брюссельской капусте, могут быть полезны для вашего сердца. Такие результаты показало исследование 2023 года, опубликованное в издании ScienceDirect.

Оказывается, когда мы едим продукты, содержащие природные нитраты, организм превращает их в соединение под названием оксид азота, которое помогает расширять кровеносные сосуды. Это, в свою очередь, позволяет крови свободно течь, снижая кровяное давление и улучшая кровообращение.

4. Витамин С

Брюссельская капуста является одним из лучших растительных источников витамина С. Одна ее чашка обеспечивает почти всю суточную норму этого антиоксиданта.

Известно, что витамин С играет определенную роль в борьбе со свободными радикалами в организме, которые разрушают здоровье сердца и приводят к атеросклерозу. Кроме того, он может увеличить выработку оксида азота в организме, чтобы поддерживать плавный и стабильный кровоток.

5. Калий

Калий – еще одно питательное вещество в брюссельской капусте, которое поддерживает здоровье сердца. Одна чашка вареного овоща содержит примерно 10% суточной нормы этого минерала.

Калий играет ключевую роль в регулировании артериального давления, в частности, компенсируя влияние натрия, которого большинство из нас потребляет слишком много. Кроме того, этот микроэлемент может защитить от инсульта.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы снизить холестерин. Диетологи рассказали о 7 полезных для сердца и сосудов консервах. В их списке - фасоль, тыква, шпинат, помидоры, груши окра, а также рыбные консервы.

