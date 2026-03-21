Оказалось, что бюджетное лакомство может улучшить состояние здоровья.

Халва из подсолнечника с орешками была очень популярна в эпоху СССР, когда ассортимент сладостей на полках магазинов оказывался довольно скудным и однообразным. Сейчас, из-за большего разнообразия угощений, это лакомство не так популярно, хотя польза халвы все равно неоспорима. По некоторым данным, она замедляет процессы старения в организме так же, как и женьшень.

Чем хороша халва - польза и вред продукта

В энциклопедии продуктов питания и диетологии Food Struct опубликован материал, где четко описаны польза и вред халвы. Эта сладость может улучшить состояние здоровья у людей, страдающих определенными заболеваниями.

Диабет

В статье сказано, что халва – отличный источник фосфора, магния и железа. Это подтверждают исследования, которые показывают - низкий уровень фосфора связан с диабетом и заболеваниями почек. Например, у людей с диабетом 2 типа уровень фосфора в сыворотке крови ниже, что указывает на возможное нарушение метаболизма фосфора. Продукты с высоким содержанием магния могут помочь улучшить чувствительность к инсулину, что крайне важно для контроля уровня сахара в крови.

Тем не менее, люди с таким заболеванием должны знать, можно ли есть халву при диабете - специалисты считают, что лучше ограничить потребление определенных питательных веществ, таких как углеводы, натрий, калий и фосфор. Халва сама по себе сладкая и богата углеводами, поэтому употреблять ее людям с диабетом нужно осторожно.

Мигрень

Еще одно исследование показало, какая польза халвы для организма в случае людей, которые жалуются на постоянные мигрени. Халва входит в число 10% продуктов, наиболее богатых магнием. У людей, страдающих мигренью, обычно наблюдается дефицит магния; эти минеральные добавки могут помочь при мигрени.

Бессонница

Люди, которые плохо спят, должны знать, какая польза от халвы может быть лично для них. Food Struct пишет, что добавки магния часто используются в качестве натурального средства для улучшения сна, поскольку магний регулирует работу нескольких нейромедиаторов, участвующих в процессе сна, включая гамма-аминомасляную кислоту .

Согласно исследованиям, магний может помочь облегчить симптомы бессонницы. Прием 500 мг магния ежедневно в течение восьми недель улучшил многие субъективные и объективные показатели бессонницы в восьминедельном исследовании пожилых пациентов с бессонницей. Пациенты засыпали быстрее и спали дольше. Другое исследование с участием почти 4000 взрослых показало, что увеличение потребления этого минерала улучшает качество и продолжительность сна

Кроме того, халва, приготовленная из разных продуктов, обладает разными полезными свойствами. Например, исследования подтверждают, что подсолнечная халва чрезвычайно богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение. Кроме того, она богата витамином Е - он оказывает положительное воздействие на здоровье: улучшает здоровье мозга, глаз и сердечно-сосудистой системы и полезен для кожи.

Халва на основе кунжута богата калием, витамином А и кальцием. Калий благотворно влияет на здоровье сердца, нервной системы и костей.Витамин А необходим для здорового зрения, репродуктивной функции, роста и развития.

В чем польза и вред халвы подсолнечной - какие могут быть риски

Все-таки неоднозначный продукт халва - польза и вред сходятся воедино, и лучше знать о рисках, прежде чем употреблять этот продукт. В первую очередь, сладость может повлиять на сердечно-сосудистую систему. Согласно некоторым исследованиям, избыток фосфора способствует патологической кальцификации сердечных клапанов. Метаанализ шести когортных исследований с участием более 120 000 здоровых взрослых, наблюдавшихся в течение 29 лет, показал, что у тех, кто имел самый высокий уровень фосфора в сыворотке крови, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и от всех причин был на 36% выше по сравнению с теми, у кого был самый низкий уровень.

Исследования также показали - высокий уровень фосфора вредит почкам и приводит к потере их функции, что повышает вероятность почечной недостаточности.

При хронической болезни почек этот орган с трудом справляется с удалением фосфора. Избыток фосфора вызывает изменения в организме, в результате которых кальций выводится из костей, ослабляя их. Нормально функционирующие почки могут удалять избыток фосфора из крови.

Кроме того, в состав халвы входят семена подсолнечника, которые сами по себе могут вызывать аллергические реакции. По данным исследователей, наиболее распространенными реакциями на семена подсолнечника были кожные, респираторные, аллергические реакции полости рта и желудочно-кишечные симптомы.

