Диетолог посоветовала наслаждаться свежей или замороженной черникой, а не приготовленной.

Черника очень насыщена питательными веществами и имеет множество преимуществ для здоровья, включая более эффективное когнитивное функционирование.

В исследовании 2022 года испытуемые с избыточным весом в возрасте от 50 до 65 лет, у которых были диагностированы когнитивные нарушения, съедали определенное количество порошка черники каждый день в течение 12 недель, передает Healthdigest.

Отмечается, что до и после 12-недельного периода испытуемые проходили тесты, предназначенные для количественной оценки различных областей памяти. Результаты показали нейрокогнитивные улучшения, что говорит о том, что потребление черники может снизить риск слабоумия.

Видео дня

Согласно как исследованию, так и диетологу Мэгги Мун, ответом могут быть антоцианы, антиоксидантные соединения, содержащиеся в чернике.

"Антоцианы - это не только то, что делает чернику синей. Это мощные антиоксиданты, которые являются основной причиной того, что черника связана с улучшением краткосрочной и долгосрочной памяти, пространственной осведомленностью и снижением риска снижения когнитивных способностей и болезни Альцгеймера", - объяснила Мун.

Диетолог посоветовала наслаждаться свежей или замороженной черникой, а не приготовленной, поскольку приготовление может снизить содержание антиоксидантов.

Авторы исследования 2013 года обнаружили, что приготовление пищи и выпечка могут снизить количество антоцианов в чернике на 10–21%. Интересно, что когда дикая черника была протестирована аналогичным образом для исследования 2009 года, ее антиоксидантное содержание оставалось стабильным после воздействия тепла.

Другие новости о пользе ягод

Врач назвал продукт, который он ест каждый день, и раскрыл 5 причин, почему это стоит делать. По словам эксперта, эта пища является очень полезной для здоровья.

Популярный врач-терапевт Амир Хан рассказал, что он никогда не проводит свой день без ягод.

Вас также могут заинтересовать новости: