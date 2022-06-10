Для того, чтобы принять правильное для себя решение, его необходимо рассмотреть под всеми углами и найти все плюсы и минусы.

Психолог Галина Волошина дала несколько советов украинским переселенцам, которые помогут решить, возвращаться домой или нет, если война в Украине продолжается.

Об этом говорится в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

"Война не закончилась, но мы уже можем видеть тенденцию возвращения украинцев из-за границы домой. Кому-то это решение дается легко, а кому-то наоборот – возникает много сомнений, тревожность, непонимание как быть дальше. Для того, чтобы принять правильное для себя решение, его необходимо рассмотреть под всеми углами и найти все плюсы и минусы. Можно попробовать известную технику, которая помогает в принятии решений – квадрат Декарта", – объясняет Волошина.

Суть этой техники заключается в предоставлении ответов всего на 4 вопроса:

1. Что будет, если это произойдет? (Какие плюсы от этого.)

2. Что будет, если этого не произойдет? (Все останется так, как было, плюсы от неполучения желаемого.)

3. Чего НЕ будет, если это произойдет? (Минусы получения желаемого.)

4. Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет? (Минусы от неполучения желаемого. Тут будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. Не допускайте этого.

Как объясняет психолог, обычно люди рассматривают вопрос только с одной позиции "А что будет?", а в таком случае можно развернуть ситуацию на четыре стороны.

При этом она подчеркивает: необходимо помнить также тот факт, что никто не поможет человеку в принятии правильного решения, ведь только ему самому знать, как для него лучше.

Также психолог говорит, что абсолютно нормальным является то, что чувство тревожности все еще не покидает вас, даже если вы уже решили возвращаться домой.

Во-первых, это нормальное ощущение, и необходимо принять его.

Во-вторых, постарайтесь найти внутреннюю опору, то есть ресурс (помогут дыхательные техники, общение с близкими, физические активности и т. д.). Также, как и с принятием решения, тревожность мы можем разобрать для себя по пунктам, проанализировав свои ответы на такие вопросы:

Что именно у меня вызывает состояние тревожности?

То, что вызывает тревожность, реально или воображаемо?

Если реально, то как буду действовать, если это произойдет?

Предоставив ответы на все вопросы, вы приблизитесь к взвешенному решению, подытожила психолог.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья.

Согласно прогнозам Минздрава, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение.