В столице будут работать стационарные и мобильные телефоны для экстренного вызова врачей.

Во время полного блэкаута в Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой помощи, если телефон 103 окажется недоступным из-за перебоев со связью.

Как сообщили в КГГА, в столице будут работать стационарные и мобильные телефоны для экстренного вызова врачей.

Также можно будет позвонить по стационарным номерам местных подстанций пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

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Как говорится в сообщении, если доступ к интернету сохраняется, можно написать на ssmp_@ukr.net. Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова скорой смс-сообщением на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева. Можно остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.

Удар по энергосистеме Украины и ситуация в Киеве:

10 октября 2022 года Россия начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

По состоянию на 28 ноября Киев готовится к полному блэкауту.

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