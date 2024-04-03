Физическая активность улучшает когнитивное и психическое здоровье человека разными способами.

Научный сотрудник Института биологических исследований Солка Генриетта ван Прааг обнаружила, что физические упражнения могут стимулировать рост новых клеток мозга у взрослых мышей.

Она отметила, что хотя благодаря физической активности излечить нейродегенеративные заболевания вряд ли удастся, она все равно полезна для мозга, улучшая настроение и когнитивные способности за счет "множества" клеточных изменений, сказала специалист, пишет The New York Times.

В чем заключаются преимущества

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Упражнения обеспечивают кратковременное улучшение исполнительных когнитивных функций. Исследования показывают, что сразу после физической активности люди лучше справляются с тестами на рабочую память. Это может быть связано с тем, что движение увеличивает высвобождение нейротрансмиттеров в мозге, особенно адреналина и норадреналина.

"Такие молекулы нужны, чтобы обращать внимание на информацию", - пояснил Марк Ройг, доцент Школы физической и профессиональной терапии Университета Макгилла. Внимание необходимо для рабочей памяти и исполнительных функций, добавил он.

Нейротрансмиттеры дофамин и серотонин также высвобождаются во время физических упражнений, что считается основной причиной того, что люди часто чувствуют себя так хорошо после пробежки или длительной езды на велосипеде.

Однако польза для мозга начинает проявляться, когда мы постоянно тренируемся. Исследования показывают, что люди, которые тренируются несколько раз в неделю, в среднем имеют более высокие результаты когнитивных тестов, чем люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Другое исследование показало, что когнитивные способности человека имеют тенденцию улучшаться после аэробных упражнений в течение нескольких месяцев.

Доктор Ройг добавил, что влияние на когнитивные способности невелико, и не у всех улучшение происходит в одинаковой степени. "Вы не можете приобрести суперпамять только потому, что занимаетесь спортом", - сказал он.

Физическая активность также улучшает настроение. Люди, которые регулярно занимаются спортом, сообщают, что у них лучшее психическое здоровье, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. А программы физических упражнений могут быть эффективными при лечении депрессии, что побуждает некоторых психиатров и терапевтов прописывать физическую активность.

Но самое примечательное то, что физические упражнения защищают от нейродегенеративных заболеваний. "Физическая активность - это один из видов поведения для здоровья, который, как было доказано, наиболее полезен для когнитивных функций и снижает риск болезни Альцгеймера и деменции", - сказала Мишель Восс, доцент кафедры психологии и наук о мозге в Университете Айовы.

Как упражнения делают все это

Все начинается с мышц. Когда мы тренируемся, они выделяют молекулы, которые через кровь попадают в мозг. Некоторые из них, например, гормон под названием иризин, обладают "нейропротекторными" свойствами и, как было доказано, связаны с пользой физических упражнений для когнитивного здоровья, сказал Кристиан Вранн, доцент медицины Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы, изучающий иризин.

Хороший кровоток необходим для получения преимуществ от физической активности. И что очень удобно, упражнения улучшают кровообращение и стимулируют рост новых кровеносных сосудов в мозге. "Дело не только в увеличении кровотока. Тогда есть большая вероятность того, что сигнальные молекулы, поступающие из мышц, будут доставлены в мозг", - сказал Восс.

Как только эти сигналы попадают в мозг, локально высвобождаются другие химические вещества. Звездой шоу является гормон, называемый нейротрофическим фактором головного мозга, который необходим для здоровья нейронов и создания новых связей - синапсов - между нейронами. "Это похоже на удобрение для клеток мозга, помогающее им восстановиться после повреждений", - пояснил Восс.

Большее количество кровеносных сосудов и связей между нейронами может фактически увеличить размер различных областей мозга. Это особенно нужно пожилым, поскольку он может компенсировать потерю объема мозга, происходящую с возрастом. Особенно страдает гиппокамп, область, важная для памяти и настроения. "С возрастом он уменьшается, и если будем регулярно заниматься спортом, мы сможем предотвратить это снижение", - отметил Ройг.

Влияние физических упражнений на гиппокамп может быть одним из способов защиты от болезни Альцгеймера, которая связана со значительными изменениями в этой части мозга. То же самое касается депрессии, поскольку у людей, страдающих ею, гиппокамп меньше, а эффективные методы лечения депрессии, включая лекарства и физические упражнения, увеличивают размер гиппокампа.

Какие упражнения лучше всего подходят для мозга

Эксперты подчеркнули, что любые упражнения полезны, и тип активности не имеет значения. Но тренировки с более высокой интенсивностью приносят большую пользу мозгу.

Другие новости о здоровье мозга

Для общего здоровья питание мозга является важнейшим аспектом, который часто упускают из виду. Мозг, являющийся эпицентром наших когнитивных функций, эмоций и жизненной силы, требует особого внимания и заботы.

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