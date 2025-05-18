Если вы хотите увеличить количество омега-3 в рационе, то можете смело добавить льняное семя

Семена льна маленькие, но мощные, когда дело касается их пищевой ценности и пользы для здоровья. Диетологи отметили, что они поддерживают здоровье сердца и уровень сахара в крови.

Как пишет Eatingwell, семена льна универсальны и могут употребляться по-разному, от смузи до выпечки.

Может улучшить здоровье кишечника и помочь с дефекацией

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Льняное семя является хорошим источником пищевых волокон - всего в 2 столовых ложках молотых семян льна содержится 4 грамма (14% от суточной нормы). Это примерно столько же клетчатки, сколько в полной чашке вареной капусты, сравнила диетолог Синди Чоу.

Льняное семя содержит нерастворимую и растворимую клетчатку, но последняя составляет 75% от общего количества клетчатки. Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, а растворимая клетчатка притягивает воду в кишечник, облегчая походы в туалет, отметила диетолог Аманда Соседа.

Растворимая клетчатка также является источником топлива для бактерий в кишечнике, способствуя разнообразию кишечной флоры и улучшению его здоровья.

Может способствовать здоровью сердца

Если вы хотите увеличить количество омега-3 в рационе, то можете добавить льняное семя, посоветовала Соседа. Исследования показывают, что оно может помочь снизить риск сердечных заболеваний благодаря альфа-линоленовой кислоте (АЛК), растительной омега-3 жирной кислоте. Рекомендуемое количество АЛК составляет 1,1 грамма в день для женщин и 1,6 грамма - для мужчин. Одна столовая ложка льняного семени содержит 2,3 грамма АЛК, что превышает рекомендуемую суточную норму.

Чжоу и Соседа объясняют, что льняное семя также может снижать общий уровень холестерина и уровень "плохого" холестерина. Этот эффект может быть связан с лигнанами, биоактивным соединением, содержащимся в льняном семени. Считается, что лигнаны, используемые кишечными бактериями и затем всасываемые в кровоток, обладают антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом. Это предотвращает образование бляшек в кровеносных сосудах, снижает уровень холестерина и задерживает или предотвращает развитие атеросклероза.

Может помочь снизить артериальное давление

Обзор 33 исследований с участием более 2000 человек показал значительное снижение артериального давления при добавлении льняного семени в рацион. Чжоу предположилат, что эффект снижения артериального давления может быть обусловлен сочетанием лигнанов, жиров омега-3 и клетчатки в льняном семени. Чжоу объясняет, что лигнаны являются формой клетчатки и обладают антиоксидантными свойствами, а жиры омега-3 могут помочь кровеносным сосудам расширяться, следовательно, снижая артериальное давление.

Может помочь контролировать уровень сахара в крови

Льняное семя содержит большое количество клетчатки, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов, предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови.

Клетчатка в льняном семени также расщепляется кишечными бактериями, производя короткоцепочечные жирные кислоты, которые приносят пользу клеткам толстой кишки, уменьшая воспаление и улучшая чувствительность к инсулину.

Как употреблять семена льна

В салатах

Соседа любит поджаривать целые семена и добавлять их в салаты для жевательного и орехового хруста.

В смузи

Посыпьте молотыми семенами льна смузи для дополнительного вкуса и питательных веществ.

В ​​выпечке

Цельные семена льна добавляют визуальную привлекательность выпечке.

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