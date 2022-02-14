Проанализируйте свой день и определите, в какое время и в каких местах вы наиболее восприимчивы к сладким соблазнам, советует в первую очередь эксперт.

Одна из самых распространенных проблем, с которой обращаются к диетологу, - тяга к сладкому. Конечно, большое количество сахара способствует не только набору веса, но и влияет на состояние кожи и общее здоровье организма.

Диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram рассказала о нескольких способах, как уменьшить свою любовь к сладкому.

Потребляйте больше белков с первым приемом пищи

Исследования показали, что белковый завтрак уменьшает тягу к сладкому в течение дня. Начиная день с овсяной каши с фруктами и медом, вы обеспечиваете себе тягу к сладкому на весь день, за счет высокого скачка сахара и как следствие инсулина.

Учитывайте неочевидный сахар. Изучайте состав продуктов

Замените соусы промышленного производства на соусы собственного изготовления, компот и морс на чистую воду и т. д.

Выявите сладкие ловушки

Проанализируйте свой день и определите, в какое время и в каких местах вы наиболее восприимчивы к сладким соблазнам. Уберите сладости с места вашей видимости, например, вместо тарелочки с конфетами положить тарелочку с орехами или фруктами. Завтра перед тем, как зайти в магазин, заморите червячка.

Увеличьте в своем рационе количество клетчатки: овощи

Клетчатка замедляет усвоение сахара и снижает гликемический индекс продуктов.

Уделите внимание гигиене сна

Решающую роль в тяге к сладкому играют гормоны грелин, лептин и инсулин. Приведите их в норму, и вы перестанете впадать в беспамятство В поисках печеньки.

Ищите здоровое поощрение

Вместо того чтобы баловать себя сладостями, поощряйте себя более ценным удовольствием. Часто тяга к сладкому возникает, когда вам скучно или одиноко. Составьте свой список наград, например: послушать любимую музыку, позвонить другу, почесать кота, подремать, просмотреть трейлеры новых подборок фильмов.

Наслаждайтесь жизнью

Найдите минутку, чтобы подумать. Достаточно ли в нем дел, которые действительно радуют вас? Чем больше в вашей жизни здоровых источников радости, тем меньше вы будете желать сладкого. Учитесь наслаждаться моментом, будь то ужин с семьей или прогулка от работы до дома. Чаще улыбайтесь и почувствуйте сладость каждого момента своей жизни. Тогда тяга к сладкому сама станет меньше.

Напомним, ранее Евгений Комаровский дал советы по поводу здорового питания. Медик рекомендовал побольше употреблять в пищу разнообразных овощей и фруктов.

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