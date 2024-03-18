Придерживаться низкокалорийной диеты сложно морально и физически, и для большинства людей она может даже не быть необходимой.

Диетологи советуют людям, которые пытаются похудеть, принять другой образ мышления и не голодать, а сосредоточиться на богатых питательными веществами продуктах, которые помогут насытиться.

Специалисты отметили, что худеющим не обязательно отказываться от перекусов. На самом деле, есть одна закуска, которая, по мнению диетологов, может помочь избавиться от жира на животе, пишет Parade.

Диетолог Кэролайн Томасон сказала, что распространенная ошибка, которую совершают люди, пытающиеся похудеть, это резкое сокращение калорий. "Большинство людей считают, что им нужно поддерживать калорийность на уровне 1200 или ниже, чтобы похудеть. Хотя... большинство людей не могут долго поддерживать чрезмерный дефицит калорий", - объяснила она.

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Томасон добавила, что придерживаться низкокалорийной диеты сложно морально и физически, и для большинства людей она может даже не быть необходимой. "Если вы сдадитесь из-за усталости и разочарования через несколько недель, вероятно, этот план похудения вам не подходит", - отметила специалист.

Диетолог Келси Коста рассказала, что люди, которые пытаются избавиться от жира на животе, часто сосредотачиваются на низкокалорийных обработанных продуктах, тогда как было бы более эффективно выбирать варианты, богатые питательными веществами.

Коста также отметила, что многие люди, пытающиеся похудеть, не получают достаточного количества белка и клетчатки. "Многочисленные клинические исследования показали, что потребление белка сверх рекомендуемой диетической нормы может снизить общую массу тела и улучшить состав тела за счет снижения жировой массы и поддержания мышечной массы как при диетах с ограничением калорий, так и при нормальной калорийности", - объяснила она.

Коста рассказала, что диета с высоким содержанием белка может помочь в потере веса, улучшая контроль аппетита, сохраняя мышечную массу при ограничении калорий и слегка увеличивая расход энергии (сжигая больше калорий во время пищеварения по сравнению с углеводами и жирами).

Что касается клетчатки, Коста отметила, что это питательное вещество важно для поддержания здоровья кишечного микробиома и уменьшения системного воспаления. Это, объяснила она, помогает поддерживать эффективный жировой обмен, облегчая потерю веса.

Томасон также сказала, что крайне важно уделять приоритетное внимание белку и клетчатке. "Это два питательных вещества, которые по своей сути насыщают, а это означает, что они дольше насыщают вас и могут даже предотвратить позднее переедание", - объяснила она.

Лучшая закуска для избавления от жира на животе

Томасон рекомендует выбирать перекусы, в которых сбалансирован состав белка и углеводов с высоким содержанием клетчатки. "Одним из примеров такой закуски может быть пакет тунца или курицы и цельнозерновые крекеры", - сказала она.

Томасон объяснила, что белок в курице или тунце поможет почувствовать себя сытым быстрее, чем если бы вы съели закуску с низким содержанием белка, лишенную питательных веществ, в то время как углеводы в цельнозерновых крекерах обеспечивают энергию, не приводя к сбою в дальнейшем, благодаря содержанию клетчатки.

А, если хочется сладкого, Коста рекомендует взять горсть ягод. "Ягоды, в том числе клубника, черника, малина и ежевика, помимо прочего, являются настоящими "суперпродуктами", чрезвычайно богатыми клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и другими полезными растительными соединениями, обладающими противожировыми и противовоспалительными свойствами", - сказала она.

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