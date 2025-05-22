Пейте их первым делом с утра и быстро сжигайте жир во всех проблемных местах.

Если вы хотите быстро похудеть, то есть один способ достичь цели - это утренние напитки, которые сжигают жир натощак.

Спортсмен и инфлюенсер Джосия ЦГ рассказал о нескольких своих любимых, пишет Eatthis. "Эти утренние напитки помогают ускорить обмен веществ и обеспечивают более быстрые результаты похудения. Очень важно принимать их сразу после пробуждения перед завтраком", - предупредил инфлюенсер.

1. Вода с семенами чиа

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Первый напиток, вода с семенами чиа, "способствует пищеварению, обеспечивая лучшие результаты по снижению веса", сказал он.

Ингредиенты: 1 столовая ложка семян чая, чашка теплой воды.

Инструкции: высыпьте семена чиа в чашку теплой воды, дайте им настояться несколько минут, затем выпейте.

2. Вода с лимоном и кайенским перцем

"Эта мощная комбинация выводит токсины и помогает пищеварению, а также ускоряет обмен веществ, гарантируя потерю веса", - объяснил он.

Ингредиенты: дольки лимона, кайенский перец в теплой воде.

3. Имбирные шоты

Третий напиток - имбирный шот, он же "сжигатель жира". "Уменьшает вздутие живота, помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ для более быстрого снижения веса", - отметил инфлюенсер.

Ингредиенты: 1 большой имбирь, куркума размером с большой палец, 1/2 чайной ложки черного перца, сок 1-го среднего лимона и 1 столовая ложка меда.

Инструкции: "Смешайте имбирь, куркуму, черный перец и лимонный сок - вылейте в чашку, добавьте мед, перемешайте и поставьте в холодильник на ночь. Выпейте утром, как только проснетесь", - рекомендовал он.

4. Шоты с яблочным уксусом

Далее — яблочный уксус и теплая вода. "Также известный жиросжигающими свойствами, он контролирует уровень сахара в крови; тем самым помогая уменьшить тягу к еде, что предотвращает переедание и набор веса", - объяснил спортсмен.

Ингредиенты: 2 столовые ложки яблочного уксуса и чашка теплой воды.

Инструкции: "Налейте 2 столовые ложки яблучного уксуса в чашку теплой воды, размешайте и выпейте", - говорит он.

5. Зеленый чай и дольки лимона

Далее инфлюенсер рекомендует зеленый чай с дольками лимона. "Сочетание обоих помогает стимулировать сжигание жира, пищеварение и детоксикацию; что помогает увидеть лучшие результаты по снижению веса", - сказал он.

Ингредиенты: 1 пакетик чистого зеленого чая, дольки лимона и чашка горячей воды.

Инструкции: "Налейте горячую воду в чашку, добавьте зеленый чай и дольки лимона, дайте остыть и выпейте теплым", - посоветовал он.

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Ранее специалисты назвали привычку №1, которая поможет сжигать жир без спортзала. Тренер отметил, что это один из самых легких, но недооцененных способов сжечь нежелательный жир.

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