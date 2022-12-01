Высокое давление важно "сбивать", а потому нужно действовать быстро и уверенно.

Многие люди страдают от повышенного давления (гипертонии) и даже не подозревают о том, что терпеть такую проблему очень опасно. Не зря врачи говорят, что повышенное давление - тихий убийца. Оно может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям и даже вызвать инсульт.

В этой статье вы узнаете, как быстро снизить давление без лекарств. Для этого вам даже не понадобятся лекарства, ведь часто бывает, что нужные таблетки не всегда есть под рукой.

Как снизить давление за 2 минут без таблеток - народные методы

Порой возникают ситуации, когда давление поднимается очень быстро. В таких случаях важно не паниковать и знать, как быстро сбить очень высокое давление. Существует ряд народных методов:

Выпейте чай или минералку. Советов о том, как быстро снизить артериальное давление народными средствами, немало. Один из самых простых - мятный чай. Также вы можете выпить минеральную воду с медом и соком лимона. Уже через 20 минут давление начнет спадать.

Приложите лед. Холодные компрессы помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом.

Охладитесь. Если льда под рукой нет, то быстро снять высокое давление без таблеток можно и без него. Просто налейте в таз холодную воду и прополощите там ноги. За две минуты вы почувствуете, что давление начинает опускаться. Если же под рукой нет емкости для полоскания ног, вы можете просто подержать руки под краном с холодной водой. Также можно умыться или сделать компресс - смоченную тряпочку положите на солнечное сплетение.

Научитесь правильно дышать. Снизить давление за 5 минут в домашних условиях отлично поможет специальная дыхательная техника. Сделайте глубокий вдох, а затем медленно выдыхайте воздух, растяните этот процесс минимум на 5 секунд. Уже через несколько минут такой дыхательной практики ваше давление понизится.

Используйте яблочный уксус. Среди советов о том, как быстро снять высокое давление без таблеток, эксперты выделяют лайфхак с яблочным уксусом, который нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить ее к ногам. Уксус проверено поможет просто и быстро понизить давление дома без лекарств.

Сделайте массаж. Если вы в дороге или у вас попросту нет под рукой воды, чая, льда или уксуса, то стоит знать, как снизить давление народными средствами не только без таблеток, но и без других вспомогательных средств. Просто попробуйте помассировать шею. Уделите внимание участку ближе к голове, не стоит слишком давить, нажимайте плавно. Также можно массировать виски и внутренние уголки глаз.

Ну а после того, как вы стабилизируете давление, стоит задуматься о том, как избежать таких проблем в будущем. Доктор Комаровский, к примеру, советует попробовать DASH-диету. Такое питание поможет улучшить состояние здоровье всего за несколько недель.

Напомним, ранее УНИАН также уже рассказывал, что нельзя есть и пить при гипертонии.

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