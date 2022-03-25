Любой агрессивный комментарий является скрытым "приглашением" к игре на психологическом уровне.

Психолог, практик транзакционного анализа в области психотерапии Анна Андреева, рассказала, как реагировать на агрессию и хейт в соцсетях.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Большинство украинцев все еще находится в состоянии острого стресса, продолжительность которого уже достигает 4-5 недель. Этому состоянию присуще так называемое черно-белое или бинарное мышление. Это когнитивное искажение, которое стремится все вещи в мире разделить на хорошие и плохие, правильные и ложные, свои и чужие. Такое мышление является достаточно благоприятной основой для проявления агрессии", – объясняет психолог.

Кроме того, по словам Андреевой, с начала войны каждый проживает целый калейдоскоп чувств. Это и страх за свою жизнь или жизнь близких людей, и злость на оккупантов, и отчаяние от осознания собственного бессилия, и тоска по нереализованным планам, и усталость от постоянного напряжения.

"Когда такие чувства интенсивные и длительные – далеко не каждому удается отыскать экологический способ, чтобы прожить их. И тогда они могут трансформироваться в раздражение, сарказм, упреки и, конечно, агрессию", – объясняет она.

В то же время психолог отмечает, что любой агрессивный комментарий является скрытым "приглашением" к игре на психологическом уровне. То есть автор комментария, обычно бессознательно, ожидает ответа, преимущественно отрицательного.

Что делать, чтобы хейтерские сообщения не портили настроение и жизнь:

Игнорировать. Любой ответ на агрессию – является вступлением в игру. Особенность такой игры заключается в том, что в ней нет победителей. После контакта все участники взаимодействия скорее всего будут чувствовать неловкость/разочарование/злость, но никак не радость и удовольствие. Лучшим решением является решение не играть в психологические игры.

Любой ответ на агрессию – является вступлением в игру. Особенность такой игры заключается в том, что в ней нет победителей. После контакта все участники взаимодействия скорее всего будут чувствовать неловкость/разочарование/злость, но никак не радость и удовольствие. Лучшим решением является решение не играть в психологические игры. Уточнять. Если нет возможности избежать контакта и не вступать в дискуссию, тогда стоит уточнять, что именно собеседник имеет в виду. Вследствие личных особенностей восприятия некоторая информация может восприниматься иначе, чем была озвучена. Нестабильное эмоциональное и психологическое состояние может вызывать такой эффект. А как уже отмечалось в начале – большинство людей все еще находится в состоянии острого стресса.

Если нет возможности избежать контакта и не вступать в дискуссию, тогда стоит уточнять, что именно собеседник имеет в виду. Вследствие личных особенностей восприятия некоторая информация может восприниматься иначе, чем была озвучена. Нестабильное эмоциональное и психологическое состояние может вызывать такой эффект. А как уже отмечалось в начале – большинство людей все еще находится в состоянии острого стресса. Блокировать хейтеров. Если предложенные выше способы не являются действенными в вашем случае и необходимо защищать собственные границы – можно блокировать тех лиц, от агрессии которых вы страдаете. Это нормально.

Если предложенные выше способы не являются действенными в вашем случае и необходимо защищать собственные границы – можно блокировать тех лиц, от агрессии которых вы страдаете. Это нормально. Универсальной рекомендации нет. Какой из предложенных способов реагирования на хейт является наиболее приемлемым для вас – решаете именно вы, исходя из конкретных обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты рассказали, как помочь ребенку критически оценивать информацию во время войны.