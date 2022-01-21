Простые шаги помогут справиться с эмоциями.

Среди украинцев растет тревога из-за многочисленных сообщений о возможном новом вторжение РФ на территорию Украины.

Платформа "Психологическая поддержка" дала несколько советов, которые помогут преодолеть тревогу.

"Тревога - это средство манипулирования, а неизвестность и неопределенность - плодородная почва для тревоги. Самые распространенные симптомы тревоги - учащенное сердцебиение и дыхание, повышенное потоотделение, могут остывать конечности или наблюдаться тремор", - напоминают психологи.

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При наличии таких симптомов специалисты советуют глубоко вдыхать и выдыхать.

"Если есть навыки медитации − они пригодятся. Через понимание, что вы способны контролировать собственное дыхание, придет понимание, что вы можете контролировать себя, надо осознать себя здесь и сейчас", - отмечают психологи.

Работать над концентрацикй и умением переключаться также советуют для уменьшения тревоги. Специалисты предлагают занимать себя разнообразными делами, которые погружают в себя на 100%.

"Рисование, ведение дневника, пересадка цветов, настольные игры, чтение, физические упражнения, работа", - перечисляют они.

Для улучшения своего состояния советуют уделить внимание собственному телу.

"Задача в этом случае – помочь себе через тело, телесные ощущения. Это может быть ванна, ароматные масла, кремы и лосьоны, массаж и самомассаж, дыхательные упражнения, спортивные занятия или йога, упражнения на релаксацию – их очень много в интернете, их легко найти", - говорят психологи.

Советуют дозировать количество новостей и укреплять социальные связи.

"Это своего рода "волшебная палочка", которая может придавать ощущение безопасности и храбрости, подавлять реакцию страха – биологически, благодаря окситоцину, вырабатываемому при взаимодействии с людьми. Быть в кругу близких, когда страшно, мочь с ними разделить свои переживания, а потом хорошо посмеяться – это островок безопасности, противоядие от страха", - говорится в советах.

Тем, кто не может справиться с эмоциями самостоятельно, предлагают обратиться за помощью к психологам.

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