Некоторые симптомы могут быть коварными.

Если у вас сезонная аллергия, то вы сталкивались с тем, что глаза могут опухать, чесаться, слезиться. Вы можете беспрестанно чихать, горло может болеть или чесаться, нос - чесаться, течь или его может заложить

Однако даже если вы не испытываете таких страданий, вы все равно можете страдать сезонной аллергией и даже не подозревать об этом, потому что некоторые симптомы очень коварны.

Издание Parade назвало самый неожиданный признак сезонной аллергии

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Этот признак оказался неожиданным даже для бывалых аллергиков - иногда во рту появляется зуд, когда вы едите определенные продукты в сезон аллергии, что также известно как оральный аллергический синдром, по словам доктора Мартина Смита, врача-аллерголога, иммунолога и основателя Untoxicated Skincare.

"Если у вас сезонная аллергия, особенно на пыльцу березы, вы можете испытывать странный зуд, когда едите некоторые свежие фрукты и овощи. Это называется оральным аллергическим синдромом, и происходит он потому, что ваш организм путает белки, содержащиеся в этих продуктах, с белками, содержащимися в пыльце, на которую у вас аллергия", - объясняет доктор Смит. "Это очень легкая форма пищевой аллергии, которая обычно ограничивается зудом и легким отеком рта, губ, языка и горла".

По словам доктора Смита, к продуктам, которые чаще всего вызывают оральный аллергический синдром, относятся:

яблоки;

абрикосы;

сельдерей;

киви;

дыня;

лук;

петрушка;

персики;

груши.

Другие фрукты без косточек и некоторые другие овощи также могут вызывать реакцию, причем у разных пациентов она может быть разной, поэтому на всякий случай ведите журнал, в котором записывайте, что вы едите и как себя чувствуете после этого.

Как избавиться от синдрома оральной аллергии

К счастью, это не так уж сложно, говорит доктор Смит, поэтому нет необходимости кардинально менять свой рацион.

"Чтобы избежать этого, очистите фрукты от кожуры или подогрейте их в микроволновой печи в течение нескольких секунд, поскольку тепло часто разрушает белок, вызывающий реакцию", - советует он.

Какие еще симптомы сезонной аллергии можно упустить из виду

По словам аллерголога и иммунолога доктора Брайана Гринберга, доктора медицины, другие реакции на сезонную аллергию, которые могут остаться незамеченными, включают:

аллергический блеск - выглядеть как синяки под глазами в более тяжелых случаях или обычные темные круги в более легких случаях;

туман в голове;

истощение;

плохой сон.

"Многие люди путают это с простудой и принимают решения о лечении, которые могут быть не такими эффективными, как если бы они знали, что это аллергия", - говорит доктор Гринберг.

Как облегчить симптомы сезонной аллергии

Доктор Смит и доктор Гринберг отмечают, что существует несколько способов облегчить симптомы во время сезона аллергии, а также предотвратить их, если вы приложите усилия. Они рекомендуют:

установить очиститель воздуха;

использовать антиаллергенные наматрасники и подушки;

часто пылесосить и вытирать пыль в спальне;

держать окна закрытыми;

не включать кондиционер в периоды высокой концентрации пыльцы, что поможет фильтровать воздух;

использование назальных стероидов в течение нескольких недель до начала сезона аллергии и регулярно после этого;

использование солевого раствора для промывания носа;

использование назальных антигистаминных препаратов;

использование глазных капель при зуде, покраснении или слезотечении глаз;

безрецептурные пероральные антигистаминные препараты, но некоторые могут вызвать сонливость.

Доктор Смит также советует, что если аллергия появляется у вас летом, а не только весной, то, возможно, у вас аллергия на пыльцу трав, и в этом случае вам стоит попросить кого-то другого подстричь ваш газон. При аллергии на пыльцу трав он также рекомендует не выходить из дома по утрам или в ветреную погоду.

Лучшим способом облегчить свое состояние будет обратиться к врачу, который определит причину аллергии и подберет лучшее средство для борьбы с ней.

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