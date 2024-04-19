Аллергия на цветение весной может настигнуть любого человека.

С наступлением весны большинство людей радуется теплу, но не те, кто страдает от аллергии. Заложенный нос, чихание, слезоточивость - знакомые симптомы для людей, которые каждый год вынуждены бороться с этой болезнью. О том, как проявляется аллергия на цветение - как лечить ее и чем спасаться, рассказал врач-иммунолог, аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Назаренко.

Чем характерна аллергия на цветение - симптомы

Весенняя аллергия или поллиноз - это аллергия на пыльцу растений, которые начинают цвести при наступлении подходящего времени года. Заболевание это хроническое, в группе риска может быть человек любого возраста, а из-за маленьких размеров самого раздражителя (пыльцы), "подхватить" ее можно где угодно. Аллерген попадает в квартиру через открытые окна даже с москитной сеткой, более того - пыльцу легко можно принести домой на обуви и одежде.

Важно запомнить, как проявляется аллергия на цветение:

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заложенность носа;

чихание, насморк и кашель;

отек и покраснение глаз (конъюнктивит на фоне аллергии);

боль и сухость в горле;

отек мягких тканей;

сыпь на коже.

Как правило, признаки аллергии очень похожи на обычную простуду, но с одной разницей - температура тела остается в пределах нормы и не повышается.

Интересный факт: развивается аллергия на цветение березы или других растений в сухом и жарком климате лучше, чем в сыром и влажном. Если на улице ветер, то аллергическая реакция у человека усилится, но как только он переедет в город или страну с другим климатом, через 2-3 дня все симптомы исчезнут.

Чего "боится" аллергия - лечение и методы борьбы

По словам эксперта, существует два ключевых метода борьбы с аллергией. И первый применяется во время аллергенной реакции организма на разные возбудители.

Есть разнообразные лекарства, которые не дают аллергии развиваться. Есть гормональные препараты, которые аллергические отеки убирают. Все эти методы лечения симптоматичны. То есть они не лечат, а только поднимают на ноги,

- объясняет эксперт.

Второй метод, что помогает от аллергии на цветение, применяется в качестве лечения аллергии в течение длительного периода жизни.

Он называется аллерген специфической иммунотерапии. Когда известно, к какому белку есть аллергия, применяют специальные вакцины. Это может быть спрей, который нужно использовать каждый день. Но для лечения требуется от 5 до 7 лет. Есть и другой метод вакцинации - инъекционный. Инъекции нужно делать ежемесячно, этот процесс лечения немного быстрее и занимает от 3 до 5 лет. Хотя в некоторых случаях, аллергия может пройти и через 5-6 месяцев - все зависит от разных факторов,

- говорит эксперт.

В то же время врач отметил, что некоторые виды аллергии нельзя лечить таким методом, ведь против них просто не существует вакцины. "Если говорить о весенней аллергии, то часто встречается аллергия на цветение березы. Это один из самых опасных белков (из пыльцы дерева). Кроме того, он есть и в некоторых продуктах, например, в яблоках, персиках. И без термальной обработки они также могут быть опасными", - объясняет врач. Поэтому если вы хотите знать, какие продукты нельзя есть при аллергии на цветение березы - воздержитесь от употребления этих двух видов фруктов.

По словам Назаренко, для того чтобы избежать проблем, фрукты можно употреблять приготовленными. Это могут быть, например, запеченные яблоки или компот - в таком виде продукты не будут угрожать вашему здоровью.

Он также отметил, что в такой период людям, страдающим аллергией, лучше избегать выходов во двор в сухую и жаркую погоду. Ведь в это время возбудители более активно передвигаются в воздухе и несут большую угрозу для людей.

Кроме того, эксперт сказал, что сейчас ситуацию для аллергетиков усугубляют и боевые действия в Украине.

Сейчас, в период войны, каждый день происходят взрывы. А каждый взрыв - это химическая реакция, в воздухе много химических веществ, которые оказывают большое влияние на слизистую, уменьшают барьеры слизистой. Поэтому пыльца проникает глубже. Потому что там формальдегид, который влияет также и на иммунную систему и усиливает аллергизацию. Поэтому сейчас очень важно избегать выходов на улицы в сухую погоду, избегать аллергенного белка в пищу,

– говорит эксперт.

Врач также рекомендует людям с аллергией почаще промывать нос. По его словам, это можно делать теплой водой или минералкой, но сначала необходимо выпустить газы.

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