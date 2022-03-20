Пожилые люди более уязвимы, состояние тревоги и страха негативно влияет не только на их эмоциональную сферу, но и физическую.

Психолог Лейла Гасанова дала полезные советы, как помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время военных действий.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Пожилые люди более уязвимы, состояние тревоги и страха негативно влияет не только на их эмоциональную сферу, но и физическую. В это непростое время уделите внимание своим родителям, бабушкам, дедушкам. Прежде всего, для противостояния стрессу нужно объединяться. Семья должна сплотиться. Это поможет выстоять всем – пожилым родителям, детям, подросткам", – объясняет психолог.

Вот как это лучше сделать:

Поддерживайте постоянную связь, независимо от того, в одном городе вы живете или в разных. Следует звонить пожилым членам семьи утром и вечером, не проявляя собственную тревогу и страхи. Во время разговоров следует быть уверенными и спокойными. Передавайте трубку детям и внукам – пусть они поднимут настроение старикам. Важно договориться, что вы связываетесь по нескольку раз в день, не сбрасываете звонок. Отметьте, что такие звонки не проявление контроля, а забота. Если вы живете неподалеку друг от друга, наведывайтесь почаще, пусть это будут даже десятиминутные встречи.

Следует звонить пожилым членам семьи утром и вечером, не проявляя собственную тревогу и страхи. Во время разговоров следует быть уверенными и спокойными. Передавайте трубку детям и внукам – пусть они поднимут настроение старикам. Важно договориться, что вы связываетесь по нескольку раз в день, не сбрасываете звонок. Отметьте, что такие звонки не проявление контроля, а забота. Если вы живете неподалеку друг от друга, наведывайтесь почаще, пусть это будут даже десятиминутные встречи. Проговорите план действий на случай кризиса и будьте готовы ко всему. Разработайте и обсудите план максимально конкретно, по пунктам – от документов и аптечки до точки сбора. Такая последовательность и ясность успокоит пожилых людей.

Разработайте и обсудите план максимально конкретно, по пунктам – от документов и аптечки до точки сбора. Такая последовательность и ясность успокоит пожилых людей. Не отмахивайтесь от стремления пожилых людей запастись продуктами. Это нормальная реакция людей, которые помнят войну и голод. Помогите своим близким сделать закуп, если запасы в кладовке их успокоят. Будьте терпеливы, не критикуйте.

Это нормальная реакция людей, которые помнят войну и голод. Помогите своим близким сделать закуп, если запасы в кладовке их успокоят. Будьте терпеливы, не критикуйте. Заботьтесь о здоровье своих пожилых родственников. Спросите, все ли лекарства они имеют, какое у них самочувствие. Если необходимо пополнить аптечку, особенно когда речь идет о лекарствах против хронических заболеваний, помогите им в этом. Если нужно получить новый рецепт на лекарство, помогите в этом. Желательно, чтобы у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, был собственный тонометр – помогите близкому человеку купить его и научите пользоваться.

Спросите, все ли лекарства они имеют, какое у них самочувствие. Если необходимо пополнить аптечку, особенно когда речь идет о лекарствах против хронических заболеваний, помогите им в этом. Если нужно получить новый рецепт на лекарство, помогите в этом. Желательно, чтобы у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, был собственный тонометр – помогите близкому человеку купить его и научите пользоваться. Обсудите, сколько, где именно и какие новости смотреть и слушать. Объясните, что сейчас большое количество информации является провокационной и ложной, а значит может повредить. Вместе выберите одно или несколько СМИ, которым Вы доверяете, и позаботьтесь, чтобы ваши родные не стали жертвами фейков.

Объясните, что сейчас большое количество информации является провокационной и ложной, а значит может повредить. Вместе выберите одно или несколько СМИ, которым Вы доверяете, и позаботьтесь, чтобы ваши родные не стали жертвами фейков. Почаще обнимайте. Переоценить важность прикосновений просто невозможно, и сейчас они нужны как никогда. Так проявляется ваша любовь и забота, даруется чувство защищенности, нужности, снимается множество психологических и физиологических проблем.

Переоценить важность прикосновений просто невозможно, и сейчас они нужны как никогда. Так проявляется ваша любовь и забота, даруется чувство защищенности, нужности, снимается множество психологических и физиологических проблем. Поощряйте компанию и общение. Люди пожилого возраста нуждаются в общении, поэтому не стоит ограничивать своих близких в звонках и встречах с друзьями. Однако следует отметить, что общение с некоторыми людьми может принести не облегчение, а печаль, тревогу и токсичные эмоции. От таких знакомых следует на время дистанцироваться ради собственного блага.

Люди пожилого возраста нуждаются в общении, поэтому не стоит ограничивать своих близких в звонках и встречах с друзьями. Однако следует отметить, что общение с некоторыми людьми может принести не облегчение, а печаль, тревогу и токсичные эмоции. От таких знакомых следует на время дистанцироваться ради собственного блага. Не дискутируйте о политике. Разлад в отношения взрослых детей и родителей сейчас особенно остро вносит отсутствие единства в оценке того, что происходит. Не забывайте, что вы сейчас едва ли не единственная опора и поддержка для своих близких. Сейчас время единения и помощи. Отложите выяснение мировоззренческих вопросов на потом.

"Важно. Не забывайте о пожилых людях, которые рядом с вами, соседи, коллеги, просто бабушка в магазине. Помогайте одиноким старикам, если имеете такую возможность. Не оставайтесь равнодушными к другим в это время", – отмечает психолог.

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